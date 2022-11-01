Ирина Шейк повторила соблазнительный образ пин-ап модели 50-х Бетти Пейдж

Похоже, у поклонников Ирины Шейк появились любимые постеры. Супермодель опубликовала в своем микроблоге новую фотосессию в ретро-стиле — на Хэллоуин она вошла в образ культовой модели 50-х Бетти Пейдж, снимавшейся в стилях эротика, фетиш и пин-ап. Считается, что именно эта девушка предвосхитила сексуальную революцию, последовавшую в США десятилетием позже, в 1960-х. Новые снимки Шейк подписала просто и лаконично:

Хорошая девочка слетела с катушек.

В кадре она позирует на каблуках в соблазнительном черном бельевом комплекте из кружевного корсета, чулок и длинных атласных перчаток. Без веревок и плеток в качестве реквизита на снимках тоже не обошлось. Готовы поспорить, что первый экземпляр хэллоуинского пин-ап каталога Шейк достался счастливчику Брэдли Куперу, с которым она, по слухам, возобновила роман.

На днях Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на модном мероприятии. До этого их заметили на прогулке c общей дочерью Леей в Нью-Йорке, а в начале сентября они всей семьей ходили на шоппинг. Впервые о воссоединении звезд заговорили, когда Ирина опубликовала в своем блоге совместное фото с бывшим бойфрендом. Тогда же в прессе появилась информация о том, что пара планирует еще одного ребенка.

Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись летом 2019 года после 4-х лет отношений. Впрочем, им удалось сохранить дружеские отношения, например, 21 марта этого года экс-партнеры вместе отметили 5-летие дочери Леи, а в мае тусовались в одной компании на афтепати Met Gala.