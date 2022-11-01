Валя Карнавал рассказала о свадьбе с Сашей Стоуном и своей беременности

Сегодня днем на YouTube-канале Басты вышел новый выпуск его развлекательного шоу “Вопрос ребром”. Приглашенной звездной гостьей на этот раз стала Валя Карнавал – кстати, ровно год назад она снялась на обложку HELLO! и дала большое интервью.

Как можно догадаться из названия шоу, в нем гостю задают провокационные вопросы, а гость должен дать на него честный ответ. Валя, которая сейчас встречается с Сашей Стоуном и недавно приняла его предложение руки и сердца, не увиливала от каверзных вопросов. Так, она призналась, что недостатка в средствах не испытывает:

У меня все супер, я ни на что не жалуюсь, но если будет что-то плохо, я не пропаду.

Рассказывая о своем возлюбленном, девушка призналась, что сразу поняла – он и есть тот самый:

Как-то сразу становится понятно, когда человек твой. Я на самом деле никогда не чувствовала себя настолько уютно и настолько счастливо.

А заодно раскрыла секрет счастливых отношений:

Мы друг друга поддерживаем абсолютно во всем. Мы не лезем ни в коем случае в работу, потому что это уже личное, чтобы не было никаких ссор, перепалок. И самое важное, когда у нас есть какие-то недопонимая, мы садимся в комнату и не выходим из комнаты, пока мы не решим эту проблему. Чтобы без негатива, чтобы сразу здесь замять, забыть и все решить. Поэтому с этим человеком я не боюсь вообще ничего. Мне не страшно абсолютно ничего.

Подготовка к свадьбе уже идет, правда, с выбором платья невеста пока не определилась – кстати, оплачивать его будет жених:

Ну да, как-то так получилось. Свадебное платье я еще не выбрала. Я склоняюсь к такому варианту, что мы будем его шить. Референс я пока тоже не нашла, мне кажется, мы будем брать из головы: просто как я представляла свое свадебное платье в детстве и что-то из этого как-то получится… Если бы я не была к этому готова [выйти замуж], я бы не сказала “Да”.

Валя Карнавал также прокомментировала слухи о своей беременности и заявила, что не ждет ребенка:

Я не знаю, откуда пошел этот слух, но если бы я правда была беременна, я бы сразу сообщила это всему миру, мне кажется, потому что это радость, это классно, это круто. Дети – цветы жизни, но это фейковая информация… Клянусь, я не беременна.

Но при этом она призналась, что мечтает стать мамой и создать большую семью:

Я очень люблю детей. Я очень хочу создать семью, которая у меня в голове: большую, дружную семью, где есть и мама, и папа, и много дружных детишек.