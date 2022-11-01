Скандалы: SOS! — кричит Черное море

Экологи требуют решения мусорного кризиса в Сочи

Чтобы привлечь власти к решению этой острейшей проблемы, эксперты экологического Движения ЭКА предлагают россиянам отправить обращение губернатору Краснодарского края. 31 октября отмечается Международный день Черного моря. В этот день движение ЭКА призывает жителей всех регионов России обратить внимание на угрозы экосистемам и обитателям Черного моря, возникшие из-за несвоевременного вывоза мусора в Сочи.

По данным ЭКА, в Сочи не вывозят вовремя мусор с контейнерных площадок города. Согласно нормативам, летом это необходимо делать ежедневно, а зимой не реже, чем раз в три дня. Фотографии очевидцев демонстрируют нагромождение покрышек, картона и других бытовых отходов, накопленных на площадке и не вывезенных в срок.

Несколько раз в сезон в Сочи льют тропические ливни. Они сносят значительное количество крупного и мелкого мусора в море, загрязняя его неперерабатываемым пластиком и химикатами. В результате нарушается равновесие хрупких экосистем моря, страдают его обитатели. В течение последних трех лет эта проблема приобрела масштаб экологического бедствия федерального значения.

Виктор Мельников, кандидат биологических наук и ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», рассказал о проблеме подробнее:

«В августе 2021 года я был начальником 123 экспедиции на научно-исследовательском судне «Профессор Водяницкий». Рейс проходил в экстремальных условиях: начался тропический шторм. Начались потопы в прибрежных городах, и тонны мутной воды с мусором оказались в открытом море. Анализ данных после рейса показал, что все эти отходы и антропогенный плавник никуда от города Сочи не уносило. Напротив, все это скапливалось в прибрежных антициклонических круговоротах, которые всасывали весь этот мусор. Из-за этого при подходе к Сочи вода была как после японского цунами: поле палок, бутылок, обрывков пакетов. Далее, мы установили, что, по иронии судьбы, именно в этих зонах происходил интенсивный нерест рыб и развитие их личинок. Мусор, естественно, мешает этим процессам. Поэтому, прежде чем бросать пакет или салфетку на берегу, подумайте и о своих детях. Как бы они выживали в таких условиях?»

«Многие слышали о мусорном пятне в Тихом океане. Эта проблема может показаться далекой, но она появилась и в нашем родном Черном море! Российские ученые обнаружили в нем уже более 400 мусорных островов. Они вредят не только животным – мусор дрейфует, и его может выносить на берег в самых разных местах, в том числе туристических. Властям необходимо в срочном порядке наладить своевременный вывоз мусора из Сочи, чтобы количество островов не росло и один из важнейших рекреационных центров России сохранил свое лицо», – говорит Мария Малороссиянова, координатор экозащитного направления платформы Ecowiki.ru.

«Насколько известно экосообществу, шины вывозит не мусоровывозящая компания, а другая фирма. Поэтому они лежат на площадках до момента вывоза этой фирмой», – сообщает жительница Сочи Анна Кудашева.

Иван Зубов

Оригинал материала: “Новые Известия”