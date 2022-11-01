 

“Такая боль!”: брошенная похотливым Лепсом Барановская взвыла от горя

01.11.2022, 14:35, Разное
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Популярная отечественная радио– и телеведущая Юлия Барановская сегодня в одиночку воспитывает троих детей, рожденных в браке с экс-капитаном сборной России по футболу Андреем Аршавиным. Брак ведущей программы “Мужское / Женское” и спортсмена продлился девять лет, пара окончательно распалась в 2012 году.

С тех пор одинокой звезде телеэкранов приписывали разные романы. Поклонники были уверены, что у нее могут начаться близкие отношения с певцом Григорием Лепсом, временно ушедшем от семьи. Однако похотливый артист в итоге отказался от связей на стороне и вернулся в семью.

Сегодня Юлия Барановская занята не только съемками и воспитанием детей – параллельно она увлечена общественной деятельностью. К примеру, она основала социальный медиапроект “Женщины Донбасса” и старается помочь обычным людям.

При этом ведущая телешоу “Мужское / Женское” не страдает от звездной болезни и откровенно делится подробностями своей жизни. В интервью изданию “Учительская газета” она рассказала о старых обидах.

Как-то в школе Юлия Барановская взывала от горя из-за поведения учительницы. Телеведущая увлекалась литературой и любила писать сочинения. Однако педагог ставила ей “четыре”, буду уверенной, что девочке помогали родители. “А для меня это была такая боль!” , – отметила телезвезда.


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