Американский сенатор – величайший грех Байдена — отказ от энергетической независимости США

Величайший грех президента Байдена заключается в отказе от энергетической независимости Америки, заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец Джон Баррассо. При этом он отметил, что у США ранее была эта независимость, однако благодаря усилиям нынешнего главы Белого дома и демократов теперь её нет.

И снова добро пожаловать на программу Sunday Night in America. Действительно ли у Джо Байдена была тайная сделка с саудовским наследным принцем и кто нарушил эту сделку? Из последних сообщений в СМИ можно понять, что кое-какая договорённость была достигнута: саудовцы должны были увеличить добычу нефти, что в теории снизило бы расходы на топливо.

Как оказалось, у Саудовской Аравии действительно была сделка, только не с нами, а с Россией. Представьте себе, как изменился бы энергетический ландшафт, если бы США остались на пути энергетической независимости.

С нами на связи председатель Конференции республиканцев в сенате доктор Джон Баррассо. Позвольте мне сначала спросить вас, считаете ли вы это сообщение правдивым? И считаете ли вы, что сделка по увеличению добычи действительно была, и если да, то что могло привести к срыву этой сделки?

ДЖОН БАРРАССО, американский сенатор-республиканец: Трей, спасибо за то, что пригласили меня. Джо Байден поставил Америку в такое положение, когда у нас на спине висит бумажка с надписью: «пни меня». И неудивительно, что Саудовская Аравия в плане энергетики поступает с нами так, как они поступили.

Вот что происходит сегодня в Америке: в последние два года при Джо Байдене произошли следующие вещи, ослабившие нашу страну, — это и 40-процентный* рост инфляции, это и преступность в городах, это и рыхлый порядок. Всё это ослабило Америку.

А теперь перейдём конкретно к энергетике. Я нахожусь в Вайоминге, в энергетическом штате. Я высокопоставленный член комитета по энергетике. И, по-моему, величайший грех президента Байдена заключается в отказе от энергетической независимости Америки. У нас она была, но сейчас у нас её нет. Поэтому я не удивлён тем, что Саудовская Аравия поступает с нами так, как они поступили.

Тут есть решение. Это решение — больше американских энергоресурсов. Но у Джо Байдена и у каждого демократа, который участвует в выборах в этом году, который работает в палате представителей или сенате, другая точка зрения: они делают всё, что им говорят эти климатические экстремисты и что те требуют от этой крайне левой группы. И они перекрывают, они душат американское производство энергоносителей, что наносит нам вред. Они расходуют наши чрезвычайные источники энергоносителей. Мы находимся в состоянии энергетической войны, а президент не хочет этого признавать.

Дата публикации 31 октября 2022 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).