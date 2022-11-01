5 причин смотреть сериал “Право на свободу” с Ильей Малаковым, Кириллом Кяро и Варварой Феофановой

Сериал на социальную тематику, который не сгущает краски

Нередко сериалы, в которых центральной оказывается тема социальных проблем и нарывов нашего общества вроде коррупции, воровства, наживательства, щекочут нервы зрителям из-за намеренного сгущения красок над главными героями. Заявив Антона как героя, который столкнулся с пропажей матери и погрузился в жуткий мир организаций, зарабатывающих рабством, авторы сериала мудро разбавляют его драму, знакомя Антона с волонтерами – людьми, которые помогают другим выбраться из таких организаций.

Каждая серия “Права на свободу” посвящена разным рабовладельческим образованиям – от цыганской мафии до рехабов, где насильно держат людей – и рассказывают не только о том, как они устроены и как в них попадают, но и о том, какими способами этим людям можно помочь. Причем авторы показывают не шаблонное спасение слабых сильными, а показывают и драму сильных – ведь внутри волонтерского движения собрались личности с разными взглядами: некоторые из них привыкли решать проблемы силой (как герой Кирилла Кяро), а некоторые исповедуют толстовский принцип непротивления злу насилием.

Семейный проект и взгляд разных поколений на проблему

Производством сериала занималась компания Amalgama Studio при поддержке Института развития интернета, автором идеи стал генеральный продюсер Андрей Феофанов. Зацепившись за историю из статьи о мафии, которая заставляет пожилых людей просить милостыню, Андрей вместе с командой молодых авторов начал разрабатывать идею и подключил к написанию сценария, а затем и съемкам сериала свою семью – дочь Варвару Феофанову и ее мужа Артема Дубру, учеников Виктора Рыжакова и бывших участников театра “Июльансамбль”. Получился редкий для российской киноиндустрии семейный проект, работа над которым от стадии разработки до постпродакшена проходила в тесном кругу единомышленников.

Молодая команда энтузиастов

Для 27-летнего Артема Дубры, актера, у которого ранее был только опыт театральной постановки, сериал стал режиссерским дебютом. Рассказывая о проекте, Андрей Феофанов говорит, что ему было важно увидеть взгляд молодого поколения на острую проблему и дать ему право высказаться. А Варвара Феофанова подчеркивает, что, несмотря на стереотипы о дебютантах, отношение к их замыслу было доброжелательным и участливым.

Я была поражена широтой души нашей команды и актерской открытости, тем, как легко разные люди включились в проект, который, по сути, не дает никаких гарантий. Кирилл Кяро, Илья Малаков, Игорь Скляр, Анна Каменкова просто поехали в Геленджик на съемки сериала про волонтеров, где режиссер – дебютант, оператор – дебютант, сценаристы молодые. Мы были в перманентном шоке, нам казалось, что кто-нибудь однажды скажет: “Зря я согласился”. Но этого не случилось, мы продолжаем общаться и дружить.

Необычная роль Кирилла Кяро

Вместе с молодыми актерами Ильей Малаковым, Варварой Феофановой, Олегом Чугуновым, Валерией Куликовой, а также звездами советского кино Игорем Скляром и Анной Каменковой в “Праве на свободу” снялся популярный актер Кирилл Кяро, который, как он сам признается, был крайне рад тому, что ему предложили сыграть роль, непохожую на все его остальные работы.

Кирилл сыграл бывшего военного, который пережил некоторые травмы и решил помогать людям выбираться из жутких несвободных условий, вот только методы у него остались силовые, со стороны молодых неравнодушных людей они выглядят как жестокие. Этим и интересен многогранный персонаж: каждый его поступок провоцирует вопросы у зрителя и заставляет задуматься о мотивах, которые толкают людей помогать другим.

Близость к реальной жизни

Сеттинг “Права на свободу” перенесет зрителя в современный Краснодарский край, и это уже само по себе причина обратить внимание на сериал, ведь в нашей индустрии до сих пор сохраняется главенство Москвы как типичной локации для сериалов. Кроме того, что авторы точно обозначают, где происходит действие их истории, они делают все вокруг максимально похожим на ту жизнь, которая окружает россиян. Чуткие к обычной разговорной речи диалоги и внешний вид загруженных работой волонтеров; широкие южные трассы, переполненные вокзалы с попрошайками и темные полицейские участки; красивые и узнаваемые черноморские пейзажи – все это есть в сериале.