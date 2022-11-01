 

Княгиня Шарлен поделилась очаровательной фотографией детей в костюмах на Хэллоуин

01.11.2022, 14:10, Разное
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Самый зловещий праздник в году — повод нарядиться не только для звезд шоу-бизнеса. Накануне 44-летняя княгиня Монако Шарлен не упустила возможность поздравить подданных с Хэллоуином, а также продемонстрировать милейшие костюмы двоих детей-близнецов — принца Жака и принцессы Габриэллы. Жак вошел в образ Дракулы, а его сестра в буквальном смысле превратилась в хэллоуинскую тыкву.

Веселого Хэллоуина, – написала Шарлен, сопроводив пост эмодзи.

Жак и Габриэлла

Напомним, что в начале месяца княгиня Шарлен впервые после продолжительной болезни выехала за пределы Монако одна. Ее Светлость посетила показ на Неделе моды в Париже. А в сентябре Шарлен вместе с мужем князем Альбером II появились на прощании с королевой Великобритании Елизаветой II.

С тех пор, как в марте этого года Шарлен вернулась в Монако, пресса неустанно обсуждает здоровье княгини. Не успела она оправиться от осложнений тяжелой ушной инфекции и принять участие сразу в нескольких публичных мероприятиях, как в начале июня у нее диагностировали коронавирус. Впрочем, тогда во дворце заявили, что состояние княгини не вызывает беспокойства, и вскоре она вместе с Альбером II посетили открытие теле-фестиваля в Монте-Карло. А через несколько дней княгиня с мужем и детьми впервые выехала за пределы Монако с визитом в Норвегию. Сейчас Шарлен регулярно выходит в свет, в том числе отдельно от супруга.


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