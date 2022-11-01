 

Мнение: Сага о клетке

01.11.2022, 14:08, Разное
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История с клеткой для буйных мобилизованных, установленная в «Казань Экспо», получила неожиданное развитие.

Татвоенкомат от комментариев отказался, сославшись на то, что жизнь на пунктах сборах вне их компетенции и посоветовали обратиться в танковое училище. Замначальника училища по военно-политической работе оказался предельно лаконичным. Выслушав вопрос, четко ответил: «Без комментариев».

Но в защиту клеток для буйных  мобилизованных выступил депутат татарстанского парламента, лидер местного отделения партии «Справедливая Россия» Альмир Михеев,который заявил, что клетки – вполне законны:

«Мобилизованные граждане являются гражданами, находящимися в правовом поле военного права <…> Поэтому при всей кажущейся унизительности этого наказания, командиры находятся полностью в правовом поле. По-человечески я понимаю и тех и других. Но это армия, здесь не по-человечески, а по уставу».

По мнению Михеева алкогольное или наркотическое опьянение при несении военной службы – это дисциплинарный проступок. И закрывать буйных забулдыг в клетку – это вполне нормально.

Но мне другое не понятно. Если  человека в пьяном угаре ннвозможно угомонить, не изолировав  в клетке,  зачем его мобилизовывать? Зачем отправлять на спецоперацию? Он же и там найдет где выпить.  И будет мстить за свое унижение клеткой. И не факт, что противнику.  Скорей всего тем, кто под руку подвернется…   Или не будет?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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