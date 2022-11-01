Как завелась подруга – Личное мнение

Однажды у меня завелась подруга. Работала ещё в офисе, с людьми вообще трудно схожусь.



Фото: Соцсети

Завелась — ну, бывает. Дело не в этом. Важно, как она завелась, как втёрлась в душу.

Многим знакома проблема выбора маленьких презентов для коллег, знакомых на тот же Новый год или профессиональные праздники, верно? Денег тратить особо не хочется, но сделать что-то приятное нужно.

Обычно покупают рублей за 200-300 для баб — одинокий грустный цветок (возможно, в горшочке), коробочку конфеток или, если хочешь намекнуть, что коллега невыносима, дезодорант.

Для мужчин выбор чуть шире. Хочешь выпить с ним — бутылку вина. Не хочешь — есть бритвенный набор, пресловутые носки или тот же дезодорант. И даже шутки на эту тему уже не смешны – слишком много в них горечи. И все понимают, что такой «презент» — лишь пунктик в обязательной программе.

Ровно никаких эмоций, огонька в глазах, искренней благодарности. Так вот: коллега мне подарила мыльце ручной работы.

Это было неожиданно, но приятно. Мыло очень вкусно пахло, выглядело натуральным цветочком. Я поняла, что человек ко мне хорошо относится. Не дежурный подарок, а необычный и прямо тёплый.

И да — бюджет подарочка скромненький. Те же 200-300 рублей, но как приятно.

Чтобы выбрать такой подарок, нужно отойти от устоявшихся стереотипов. Считается, что мыло не дарят. А если это даже больше, чем мыло ручной работы? А если это настоящая художественно выполненная миниатюра?

Смотрите, какая красота:

Такие необычные миниатюры изготавливают в нижегородской мыловареной мастерской «Дарёна»

Основательница и владелица компании — Елена Громова — начинала в 2011 году как мыловар-любитель. Теперь у неё самая большая в России мыловаренная мастерская, которая производит до 4’000 шт. мыла ручной варки в день. Это самое популярное мыло ручной работы в РФ. В 2021 году на Wildberries его было продано в 2 раза больше, чем мыла одного из лидеров промышленной отрасли.

Изделия мануфактуры «Дарёна» удивляют и восхищают, особенно женщин. Фрукты из мыла выглядят и пахнут очень аппетитно.

При этом цены на эти сувениры более чем доступные: 100, 200, 300 рублей. То есть, как раз бюджет милого подарочка для подруги или коллеги.

Такой подарок будет встречен округлившимися от восхищения глазами, радостным возгласом удивления, улыбкой. Скорее всего, его сохранят на память, поставят на полочку в ванной или на туалетный столик. Положат в шкаф как отдушку для белья или поставят на рабочий стол, чтобы вспоминать праздничную атмосферу и того, кто эту красоту подарил.

Выбрать можно из 500+ вариантов. Такого разнообразия нет ни у одного мастера-мыловара в России. Фигурки животных, символы года — короче, смотрите сами! Цветы, фрукты, ягоды и пирожные не только выглядят как настоящие, но и пахнут, как натуральные. И все это мыло!

У мастерской «Дарёна» клёвые варианты мыла для настоящих мужчин всего за 200-300 рублей:

Получив такой подарок, мужчина искренне рассмеётся, оценив и шутку, и мастерство исполнения. Яркие эмоции обеспечены. И всего за 200-300 рублей — не дороже, чем банальный дезодорант купить. Сертификаты качества и безопасности на всю продукцию мастерской «Дарёна» подтверждают её 100% безопасность для здоровья.

Мыло «Дарёна» стоит от 100 рублей на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркете. Можно заказать там, а можно с доставкой на сайте компании.

Кстати, мыло «Дарёна» надёжно защищает тройная упаковка: термоусадочная пленка + воздушно-пузырьковая пленка + картонная коробка. Вероятность, что изделие доберется до вас с какими-либо повреждениями — минимальна.

А вам какой подарок дарили коллеги — какой больше всего запомнился?

—