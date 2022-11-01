 

Депутатов Госдумы заставят подтвердить свою сексуальную ориентацию

01.11.2022, 13:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Государственную думу внесён законопроект, после принятия которого депутатам надлежит пройти проверку на сексуальную ориентацию. Парламентариям предстоит подтвердить свою гетеросексуальность путём физических и психологических тестов

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, для этих целей в Госдуме будет создана специальная комиссия, которую возглавит Геннадий Онищенко. 

«Да, неприятно, а как иначе? Но сегодня, во времена противостояния с Западом, каждый должен пройти тесты. Думаю, для большинства депутатов это не составит никакого труда. Геннадий Григорьевич Онищенко был назначен председателем специальной комиссии и как профессионал с медицинским образованием, и как один из самых опытных парламентариев», – рассказал глава нижней палаты парламента

В случае уличения парламентария в мужеложстве его демонстративно лишат своего мандата и пожизненно отстранят от возможности избираться в любые органы власти. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05.21 / В моду вернулись брюки, которые были очень популярны 20 лет назад

08.04.22 / Мнение: Приоритетные ресурсы у россиян

10.10.22 / Станция “Новаторская” Троицкой линии готова на 65%

03.09.22 / Такер Карлсон – Байден объявил сторонников республиканцев врагами демократии и подтолкнул США к однопартийности

11.01.22 / Врач-кардиолог связал недосып с повышенным риском развития рака

12.02.22 / Италия вернула Украине армян, эвакуировавшихся под видом сотрудников посольства

11.06.22 / Мнение: Коммунисты – назад!

09.07.22 / Скучать по нему не буду — глава Минфина Франции раскритиковал наследие Джонсона

15.05.21 / Изящные куртки и модные платья: как вписать новинки из денима в свой образ

28.01.22 / Силы ОДКБ направлены на киргизо-таджикскую границу для оказания военной помощи сторонам конфликта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика