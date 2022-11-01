Депутатов Госдумы заставят подтвердить свою сексуальную ориентацию

В Государственную думу внесён законопроект, после принятия которого депутатам надлежит пройти проверку на сексуальную ориентацию. Парламентариям предстоит подтвердить свою гетеросексуальность путём физических и психологических тестов

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, для этих целей в Госдуме будет создана специальная комиссия, которую возглавит Геннадий Онищенко.

«Да, неприятно, а как иначе? Но сегодня, во времена противостояния с Западом, каждый должен пройти тесты. Думаю, для большинства депутатов это не составит никакого труда. Геннадий Григорьевич Онищенко был назначен председателем специальной комиссии и как профессионал с медицинским образованием, и как один из самых опытных парламентариев», – рассказал глава нижней палаты парламента

В случае уличения парламентария в мужеложстве его демонстративно лишат своего мандата и пожизненно отстранят от возможности избираться в любые органы власти.

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