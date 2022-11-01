 

Скандалы: И тут и там

01.11.2022, 13:50, Разное
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Беглого экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова признали в Британии банкротом

Решением Высокого суда Лондона банкротом был признан бывший совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, которому было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на представителя Агентства по страхованию вкладов. Лондон признал Беджамова банкротом еще в прошлом году (а в России — в 2018-м), но бывший банкир подал апелляцию. В начале нынешнего года дело было направлено на пересмотр.

Пизнание предпринимателя несостоятельным позволит ускорить процедуру возврата денег пострадавшим, однако на это может потребоваться много времени, учитывая санкционные ограничения. На начало сентября в конкурсной массе Внешпромбанка сформировано 24 млрд рублей— 10,3% от нынешнего долга перед кредиторами.

Сумма найденных активов Беджамова и его сестры Ларисы Маркус составляет $100 млн. Активы арестованы в нескольких юрисдикциях.

В январе сообщалось об аресте 25 млн евро Беджамова. Тверской районный суд арестовал лондонский дом предпринимателя.

Беджамов обвиняется в мошенничестве на 113 млрд рублей во Внешпромбанке. По мнению следователей, Беджамов и его сестра Лариса Маркус выдавали невозвратные кредиты фиктивным компаниям. Сейчас решается вопрос об экстрадиции беглого банкира в Россию.

Оригинал материала: “Новые Известия”


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