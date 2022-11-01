 

Высоцкий и Конкин не понимали друг друга на съемках фильма «Место встречи изменить нельзя»

01.11.2022, 13:20, Разное
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Владимир Высоцкий и Владимир Конкин, сыгравшие главные роли в «Место встречи изменить нельзя» не могли найти общий язык. Артисты, разница в возрасте у которых составляла 13 лет, не понимали друг друга на съемках фильма.

Пятисерийный фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» давно уже стал культовым. Картина по сценарию братьев Вайнеров породила множество мемов и крылатых выражений. Однако исполнители ролей Глеба Жеглова и Владимира Шарапова на съемках не могли найти общий язык. Стоит отметить, что на момент работы над криминальной историей Конкин, который моложе Высоцкого на 13 лет, уже имел звание народного артиста Украинской ССР.

Говорухину пришлось очень тяжело, ведь оба главных героя должны были составлять прочный дуэт. Более того, по сценарию Глеб Жеглов и Володя Шарапов, которые вначале совместной работы имели противоречия в подходе к следствию, далее становятся друзьями. Однако ни Высоцкий, ни Конкин попросту не понимали друг друга. При этом в «Место встречи изменить нельзя» они сыграли настолько хорошо, что зритель не увидит ни одного проявления разногласий между ними.

Владимира Конкина сделала знаменитым одна из первых его ролей, Павел Корчагин в «Как закалялась сталь», в образ которого он привнес лиричность и романтизм. И сейчас актер информирует рассказы и увлекается эссеизмом. При том, что он из-за состояния здоровья не служил в армии, артисту нередко доставались роли военных. Высоцкого за роль в фильме «Место встречи изменить нельзя» наградили Госпремией СССР спустя семь лет после смерти в 1987 году. Также было отмечено его творчество в качестве автора и исполнителя авторских песен.


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