 

Мнение: О выросшей эффективности украинской ПВО… Посчитаем?

01.11.2022, 13:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


Фото © Reuters

Все говорят, что мастерство украинских сил ПВО выросло неимоверно. Би-Би-Си подчёркивает, что в ходе понедельничных массированных ударов по энергообъектам на территории Украины были сбиты 44 из «полусотни с небольшим» российских ракет. Reuters идёт ещё дальше и со ссылкой на украинских военных говорит о поражении 44-х ракет из 50. Даже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «очень хорошо сработали наши Воздушные силы и все, кто задействован в защите неба»: из 55-ти ракет 45 были сбиты.

Вот только услышать и увидеть его обращение смогли не все даже в Киеве. После успешно отражённого налёта две трети города остались без света, мобильной связи и выхода в #интернет.

Но всё же 44 из 50 и даже 45 из 55 — это ведь достойный результат?

Да, но есть нюансы

Как сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль, поражены 18 объектов в 10 регионах страны, «большинство из которых энергетические, обесточены сотни населённых пунктов в семи областях Украины». При этом в соцсетях насчитали 20-25 попаданий в инфраструктурные объекты уже к 10:00 мск — сами удары продолжались примерно до полудня. По итогу же цифра попаданий выросла примерно до 40-ка.

В том числе под раздачу попали подстанции 330 кВ на Днепрогэс, Южноднестровской Каневской и Кременчугской ГЭС, Киевской ГАЭС, Харьковской ТЭС. С учётом предыдущих атак, по предварительным оценкам, из строя выведены до 60% украинских трансформаторов сетей 330 кВ, что уже критично разбалансирует работу ОЭС Украины. Тем более, что у страны становится всё меньше возможностей восстанавливать повреждённое. Так, у ДТЭК (это крупнейшая частная энергетическая компания Украины) уже заканчивается оборудование для ремонта повреждений, почти весь запас техники, который был на складах, компания израсходовала.

В общем, интересные результаты попадания 6-10 «пропущенных» ракет. Особенно с учётом того, что каждая поразила минимум две-три цели.

Ладно, эта «арифметическая» задачка решается просто. После того, как отгремели бодрые реляции и стихли выкрики «Слава ПВО!», украинское военное командование аккуратно уточнило: на самом деле, по его данным, с российской стороны прилетело 55 крылатых ракет Х-101, одна управляемая авиационная ракета Х-59, 22 зенитных ракеты ЗРС С-300, четыре 4 БПЛА типа Shahid-136 (так в ВСУ называют беспилотник «Герань-2») и один «Ланцет-3». Всего, стало быть, 83 воздушных средства поражения целей. Это уже ближе к истине: даже если считать правдой заявления о 44-х сбитых ракетах, оставшихся 39-ти (с учётом дронов) вполне хватило, чтобы нанести критические повреждения украинскому энергосетевому хозяйству. Которое после следующей столь же массированной атаки может попросту «развалиться».

В сухом остатке. Ракеты, которые у России должны были закончиться ещё в мае-июне, всё никак не заканчиваются, а эффективность украинской ПВО, дополненной западными системами, так и остаётся с небольшими вариациями на уровне чуть выше 50%.

И снова логичный вопрос: что дальше?

Переход Украины к методам, о которых сообщило ГУР МОУ, обычно ни в чём таком не признающееся?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07.22 / Мнение: Грэм Филлипс в Лисичанске

28.12.21 / Мнение: Удар по Латакии 28.12.2021

07.02.22 / Ксения Собчак помогла выжившей в ДТП под Сочи исполнить ее заветную мечту

21.05.21 / Похищение Тима Каллена и внедренный в его руку имплант, прикрепленный прямо к нервам

24.02.22 / «Я против этой войны»

25.10.22 / Компания TOYOTA представила новый электрический седан TOYOTA BZ3 для рынка КНР

21.06.21 / Шопинг в Париже: Джастин и Хейли Бибер отдыхают во Франции

27.06.22 / Решение по абортам раскололо Америку на два непримиримых лагеря

11.02.22 / Юрий Стоянов рассказал, что ему не нравится в юморе КВН

13.05.21 / Кортни Кардашьян оригинально призналась в любви своему бойфренду Трэвису Баркеру: фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика