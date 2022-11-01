Мнение: О выросшей эффективности украинской ПВО… Посчитаем?



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Все говорят, что мастерство украинских сил ПВО выросло неимоверно. Би-Би-Си подчёркивает, что в ходе понедельничных массированных ударов по энергообъектам на территории Украины были сбиты 44 из «полусотни с небольшим» российских ракет. Reuters идёт ещё дальше и со ссылкой на украинских военных говорит о поражении 44-х ракет из 50. Даже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «очень хорошо сработали наши Воздушные силы и все, кто задействован в защите неба»: из 55-ти ракет 45 были сбиты.

Вот только услышать и увидеть его обращение смогли не все даже в Киеве. После успешно отражённого налёта две трети города остались без света, мобильной связи и выхода в #интернет.

Но всё же 44 из 50 и даже 45 из 55 — это ведь достойный результат?

Да, но есть нюансы…

Как сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль, поражены 18 объектов в 10 регионах страны, «большинство из которых энергетические, обесточены сотни населённых пунктов в семи областях Украины». При этом в соцсетях насчитали 20-25 попаданий в инфраструктурные объекты уже к 10:00 мск — сами удары продолжались примерно до полудня. По итогу же цифра попаданий выросла примерно до 40-ка.

В том числе под раздачу попали подстанции 330 кВ на Днепрогэс, Южноднестровской Каневской и Кременчугской ГЭС, Киевской ГАЭС, Харьковской ТЭС. С учётом предыдущих атак, по предварительным оценкам, из строя выведены до 60% украинских трансформаторов сетей 330 кВ, что уже критично разбалансирует работу ОЭС Украины. Тем более, что у страны становится всё меньше возможностей восстанавливать повреждённое. Так, у ДТЭК (это крупнейшая частная энергетическая компания Украины) уже заканчивается оборудование для ремонта повреждений, почти весь запас техники, который был на складах, компания израсходовала.

В общем, интересные результаты попадания 6-10 «пропущенных» ракет. Особенно с учётом того, что каждая поразила минимум две-три цели.

Ладно, эта «арифметическая» задачка решается просто. После того, как отгремели бодрые реляции и стихли выкрики «Слава ПВО!», украинское военное командование аккуратно уточнило: на самом деле, по его данным, с российской стороны прилетело 55 крылатых ракет Х-101, одна управляемая авиационная ракета Х-59, 22 зенитных ракеты ЗРС С-300, четыре 4 БПЛА типа Shahid-136 (так в ВСУ называют беспилотник «Герань-2») и один «Ланцет-3». Всего, стало быть, 83 воздушных средства поражения целей. Это уже ближе к истине: даже если считать правдой заявления о 44-х сбитых ракетах, оставшихся 39-ти (с учётом дронов) вполне хватило, чтобы нанести критические повреждения украинскому энергосетевому хозяйству. Которое после следующей столь же массированной атаки может попросту «развалиться».

В сухом остатке. Ракеты, которые у России должны были закончиться ещё в мае-июне, всё никак не заканчиваются, а эффективность украинской ПВО, дополненной западными системами, так и остаётся с небольшими вариациями на уровне чуть выше 50%.

И снова логичный вопрос: что дальше?

Переход Украины к методам, о которых сообщило ГУР МОУ, обычно ни в чём таком не признающееся?

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