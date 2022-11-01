Море секса: игривая жена Крутого довела до экстаза в БДСМ-костюме

Жена Игоря Крутого весело отметила Хеллоуин, кадрами с праздника она поделилась в своем аккаунте. На снимке жена Крутого предстала в образе сексапильной черной кошки. Ольга Крутая облачилась в черный латексный БДСМ-костюм, который подчеркнул все изгибы ее тела и показал глазам фанатов море секса. На снимке рядом с ней стояла 37-летняя дочь от первого брака Виктория, которая тоже была одета в соответствующий наряд. Напомним, жена Игоря Крутого много лет живет в США, сам композитор тоже периодически наведывается туда.

Кадры с вечеринки восхитили поклонников звездного семейства. Фанаты отметили в пабликах, что мать и дочь на фото смотрятся как две молодые сестры. Особенный восторг вызвала жена Игоря Крутого, которая в свои 58 кажется юной девушкой. Впрочем, вероятно она принимает витамины. Нутрициолог рассказала, что для молодости надо употреблять добавки, содержащие селен, цинк, магний, фолиевую и липоевую кислоты, витамин D, сообщает сайт “Вести Подмосковья”.

Игорь Крутой уже более двух десятков лет счастлив с Ольгой в браке. Она занимается бизнесом и владеет линией собственного парфюма. Ольга и Игорь Крутые всегда жили на две страны – Россию и США.

Роман у пары начался в 1995 году, через год они поженились. Композитор познакомился с Ольгой в США, где у неё была своя жизнь, работа и друзья. С тех пор у них гостевой брак. Ольга Крутая рассказывала в одном из интервью, что их отношения стабильны благодаря частым разлукам.

Две дочери (одна из которых падчерица) Игоря Крутого тоже живут в США. Викторию Игорь Крутой с детства растил как родную, а младшая дочь Крутого Александра в прошлом году поступила в университет Майами.