 

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом

01.11.2022, 13:10, Разное
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Народный артист РСФСР Евгений Петросян был женат пять раз. Концертный директор юмориста Татьяна Брухунова стала его последней, а точнее, крайней по счету супругой. Она подарила художественному руководителю телевизионного театра “Кривое зеркало” сына Вагана. Однако брак звезды эстрады нельзя назвать крепким.

Многие поклонники юмориста за три года так и не поверили в искренность чувств его молодухи. Действительно, 33-летняя Татьяна Брухунова фактически годится своему 77-летнему кавалеру в дочки, а то и во внучки. Злые языки поговаривают, что помощницу артиста заинтересовали его денежные накопления.

К слову, части активов Евгений Петросян уже лишился при дележке имущества с предыдущей супругой, Заслуженной артисткой России Еленой Степаненко. Развод двух звезд сцены получился довольно скандальным и теперь скандалы буквально преследуют юмориста.

Да и молодая возлюбленная своим неоднозначным поведением заставляет задуматься о новом разводе. На днях она выложила в социальные сети странный ролик. Татьяна Брухунова бродила по длинному коридору, таская за собой дорожный чемодан в гордом одиночестве. Звезда эффектно ушла из дома. В Сети пошли сплетни, будто молодуху вышвырнул пожилой супруг.

Зачем и куда Евгений Петросян отпустил свою жену, остается загадкой. Однако по внешнему виду могло показаться, что времени на сборы у супруги артиста не было. Татьяна Брухунова была одета совсем невзрачно и напялила на голову чудаковатую шапочку.


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