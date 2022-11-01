 

Катар пригрозил оставить Евросоюз без газа из-за потолка цен на российское топливо

01.11.2022, 13:05, Новости дня
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Поставки газа из Катара в Европу могут быть остановлены, если Евросоюз введет потолок цен на топливо из России, сообщил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби.

Он пояснил, что вмешательство в рынки нарушит правила конкуренции, а это может негативно сказаться на инвестициях в добычу газа, передает РЕН ТВ со ссылкой на Bloomberg-TV.

«Свободный рынок – всегда лучшее решение», – сказал министр.

Аль-Кааби добавил, что конкурирующие импортеры могли бы привлечь грузы, предназначенные для стран Евросоюза, предложив всего на один цент больше.

По словам министра, Катар согласен воздержаться от перенаправления поставок сжиженного газа из Европы, по контракту это не запрещено.

«Мы имеем право делать с нашими объемами все, что захотим», – сказал он. Кроме того, Катар намерен заключить новые контракты на поставки СПГ в ближайшее время. При этом ставка делается на более безопасные долгосрочные контракты.

Ранее сообщалось, что ЕС пока отказался от планов немедленно ввести потолок цен на газ из РФ из-за опасений по поводу безопасности поставок топлива внутри сообщества.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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