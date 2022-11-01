Минтранс объявил о полном переходе авиакомпаний на российские системы бронирования
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Российские системы бронирования воздушных перевозок теперь используются всеми отечественными авиакомпаниями, сообщили в Минтрансе.
Компании перешли на использование разработанной «Сиреной» и Ростехом системы «Леонардо» или на разработку компании «ОРС» под названием ТАИС, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.
«53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок. В результате обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных пассажиров и экипажей, независимость пассажирских перевозок от иностранных систем, возможных сбоев и отключений», – пояснили в ведомстве.
Использование таких систем позволит защитить независимость страны в информационных потоках при выполнении внутренних воздушных перевозок и обеспечит конфиденциальность персональных данных.
Одностороннее отключение обслуживания иностранных провайдеров теперь не сможет помешать работать российским авиакомпаниям, все расчеты внутри систем проводятся в рублях, указал замглавы ведомства Дмитрий Баканов.
«Наши авиакомпании и разработчики систем обеспечили миграцию в сложных условиях из-за отказа западных партнеров предоставить исходные данные», – подчеркнул он.
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