CNN: Полиция Сан-Франциско опровергла данные о связи мужа Пэлоси с нападавшим

Полиция американского города Сан-Франциско, в котором было совершено нападение на супруга спикера Палаты представителей Конгресса США демократки Нэнси Пелоси Пола, опровергла распространяемые слухи о личной связи злоумышленника и мужа политика, сообщили СМИ.

Как сказал каналу CNN начальник полиции Сан-Франциско Уильям Скот, нет никаких доказательств того, что господин Пелоси знал этого человека, передает ТАСС.

CNN указывает, что вскоре после нападения в интернете «правые» силы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре начали распространять теорию, согласно которой Пол Пелоси и злоумышленник были «любовниками-геями», у которых возник конфликт.

Распространению ложных сообщений способствовали сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший, американский предприниматель Илон Маск и бывший американский чиновник и консерватор Себастьян Горка.

«Мы потратили много энергии на то, чтобы дать отпор действительно нелепым теориям заговора.. Они вредны для общества, для пострадавших – очень печально, что все так», – сказал глава полиции калифорнийского мегаполиса каналу.

Утром 28 октября пресс-служба Пелоси проинформировала, что злоумышленник ворвался в ее резиденцию в Сан-Франциско и напал на ее супруга. 82-летний Пол Пелоси был успешно прооперирован в связи с полученным переломом костей черепа и серьезными повреждениями правой руки и кистей.

—