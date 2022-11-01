«Уроки плавания в серной кислоте»

Доносы, публичные аутодафе, мобилизационные предписания — вот он, новый театральный пейзаж.

МОБИЛИЗАЦИЯ (пусть и частичная), как смерть, не учитывает профессий. Один только МХТ имени Чехова с 21 сентября получил больше 100 повесток. Известно, что сказал Гумилев про Блока на фронте: «…ведь это то же самое, что жарить соловьев…», век спустя подобные «нежности» военкомам и в голову не приходят. И внутри театров — паника разных уровней: и организационная, и психологическая.

Первый уровень порождает отсутствие артистов и работников бэкстейджа — одних забрали, другие срочно покинули страну. Среди срочно покинувших есть и режиссеры — например, премьера в «Современнике», намеченная на ноябрь, «растворилась» в связи с отсутствием постановщика.

Психологическую панику всеми силами пытаются унять руководители: директора сбились с ног, ища замену техническим работникам, худруки круглосуточно занимаются вводами в борьбе за жизнь спектаклей.

«Живу как во сне — веду нескончаемую репетицию с бесконечными вводами!» — пожаловался главный режиссер одного из главных театров Москвы.

Особенно туго приходится театральной провинции, откуда то и дело доносятся вести: забрали премьера, обескровлен спектакль, замены артистам нет. Какие-то постановки просто прекратились: распались труппа, ансамбль, команда. В этих обстоятельствах не «звонок другу», а звонок губернатору края от главы СТДлександра Калягина порой становится единственным стоп-краном, останавливающим крушение театра.

Но есть и такие, кто идет добровольно. Например, актер Павел Устинов, известный судом по поводу случайного задержания на митинге, написал: «…не простил бы себе, если б остался в стороне, когда моего брата призвали».

БЕЗЫМЯННОСТЬ вводится как норма. В авторском театральном пространстве возник ноунейм — с афиш и сайтов исчезают фамилии авторов-еретиков. Теперь это основное условие существования спектакля. Никому «в сферах» нет сейчас дела до того, что спектакль «такого-то» идет с грандиозным успехом, что бюджетные деньги на него истрачены и репертуару без него беда. Имена тех, кто уехал, кто открыто не поддерживает СВО, а то и высказывается «против», не должны присутствовать на афишах госбюджетных учреждений. Перечень авторов спектакля «Сережа» по роману «Анна Каренина» в МХТ имени Чехова начинается с фамилии сценографа. Что особенно глупо с учетом того, что ниже собрана вся пресса, рассказывающая об успехах постановщика.

Авторы реагируют по-разному. Вот крайности:

режиссер Дмитрий Крымов сам тихо готов отказаться от присутствия на афишах (в четырех театрах столицы идут его постановки с аншлагами), лишь бы сохранить жизнь спектаклям. А Иван Вырыпаев, драматург, постановки по чьим пьесам еще идут на разных российских сценах, громко отказывается от гонораров.

Наше многоумное Министерство культуры, чья главная функция, как известно, брать под козырек, заявило, что «отказавшиеся от России» деятели культуры «абсолютно логично» покидают афиши государственных культурных учреждений. Да при этом еще доблестно перевело стрелки: якобы «запрос на это идет от общества».

АТМОСФЕРА. Вопрос стоит вполне однозначно: моральна ли любая культура в нынешнем контексте?

Оценки происходящего из-за границы и внутри страны, само собой, разные. Некоторые уехавшие деятели культуры поддерживают тактику выжженной земли, полное закрытие культурных институций, остановку жизни театров, музеев. Бойкот всех гуманитарных акций на территории страны. Оставшиеся работают ради сохранения хоть какой-то культурной среды. Уровень взаимных обвинений, неприятия и ненависти поразительный. В час исторических испытаний человеческое качество гуманитариев тоже испытывается, и удивительно, сколько персон на этих дорогах не выдерживает проверки.

Впрочем, многие понимают уязвимость моральной диктатуры: в РФ осталась бо́льшая часть населения, и недопустимо, чтобы эта огромная территория превратилась в заброшенный лепрозорий, пишут в социальных сетях.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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