 

Хайди Клум – червь, Том Каулитц – рыбак: самый запоминающийся образ этого Хэллоуина (запрещенного в России)

01.11.2022, 12:45, Разное
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Минувшей ночью была кульминация хэллоуинского марафона, который из-за календаря (31 октября выпало на понедельник) продлился больше трех суток. В Нью-Йорке прошла уже традиционная костюмированная вечеринка Хайди Клум, и ее посетили десятки звезд и друзей супермодели.

Хозяйка вечера долго готовилась к выходу на красную (точнее, синюю) ковровую дорожку и не зря: ее костюм обсуждают буквально все. Королева Хэллоуина – это звание закрепилось за Хайди много лет назад – в этом году пришла в костюме дождевого червя. А ее муж, солист Tokio Hotel Том Каулитц перевоплотился в рыбака, которому удочкой вырвало глаз.

Я попыталась расширить свои границы и придумать что-то новое, – объяснила свой выбор костюма модель. – В прошлом году я подумала, что дерево — было бы реально круто, ну или, может, растение, а потом я дошла от растений до дождевых червей.

Больше фото и видео пары в костюмах смотрите у нас в Telegram-канале.

По словам Клум, костюм дождевого червя является для нее одним из самых любимых из тех, которые она примеряла. Однако он же и самый неудобный – в нем сложно двигаться, а если она упадет, то не сможет самостоятельно встать из-за прикованных рук и ног. Что, в принципе, и произошло через несколько минут: журналисту Entertainment Tonight Хайди давала интервью, лежа на ковровой дорожке.

На подготовку у Клум ушло более 10 часов – процесс преображения она выкладывала в сторис и ленту своего блога. Над ней колдовали сразу трое гримеров, которые занимаются обликом актеров для фильмов. Уже на самой вечеринке, впрочем, модель сбросила основную часть костюма, оставшись в “голом” комбинезоне со стразами, прикрывающими интимные места. Но маску червяка на лице она все же оставила.


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