“Время покажет!”: Алек и Хилария Болдуин о том, планируют ли они восьмого ребенка

Несмотря на то, что Алек и Хилария Болдуин уже заняты воспитанием нескольких детей, они не исключают вероятности очередного пополнения в и без того не маленькой семье. Об этом 38-летняя Хилария, которая месяц назад стала мамой в седьмой раз, рассказала накануне в диалоге с изданием Us Weekly.

Раньше я бы сказала, что определенно с этим закончила. Семеро детей побывало внутри меня, но я чувствую себя по-прежнему, – призналась она. – Но это я и Алек. Так что время покажет!

Хилария призналась, что привыкла к домашней суете.

Должна сказать, что как только я родила первых троих, то просто приняла хаос. У нас дикий и супер веселый дом. Всегда что-то происходит. Неважно, один у вас ребенок или миллион, я думаю, многие родители чувствуют, что деток никогда не бывает достаточно.

Фитнес-гуру отметила, что самое сложное для современной мамы — поддерживать своего ребенка постоянно, и быть рядом с ним вопреки карьере и амбициям. Хилария призналась, что у нее самой не всегда получается сохранять баланс между семейным и деловым.

Напомним, что седьмой общий ребенок Болдиунов — дочь Илария Каталина — появилась на свет 22 сентября. О беременности Хиларии стало известно в марте. А уже а начале октября она поделилась в своем блоге новым семейным снимком, на котором была запечатлена и новорожденная малышка и ее старшие братья и сестры: 8-летняя Кармен, 7-летний Рафаэль, 6-летний Леонардо, 4-летний Ромео, а также 2-летний Эдуардо и годовалая Мария Лусия. Алек и Хилария вместе с 2012 года.