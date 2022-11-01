Скандалы: Ломбарды нашли в кризисе стабильность

В этом году спрос на их услуги вырос на 20 процентов

Благосостояние россиян ухудшается с 2014 года. 2022-й не станет исключением. Минэкономразвития оптимистично прогнозирует снижение доходов населения менее чем на 3 процента по итогам текущего года. По данным Росстата, доля граждан, живущих за чертой бедности, составляет около 13 процентов. По любопытному стечению обстоятельств примерно такой же процент населения страны хоть раз в жизни обращался в ломбарды. В этом году спрос на их услуги вырос на 20 процентов. Портфель займов увеличивается.

Ломбарды существуют в России с царских времён. В современной истории пики роста их количества закономерно приходились на кризисы. После дефолта 1998 года, например, число ломбардов выросло более чем вдвое. К 2000-му их насчитывалось больше тысячи. Значительно увеличилась популярность ломбардных займов в 2008 году. К началу прошлого десятилетия в России работало свыше 3 тыс. ломбардов. В этом году, по данным Национального объединения ломбардов, работает около 22,5 тыс. ломбардов, скупок и комиссионных магазинов (в столице – около 1,4 тыс.).

По данным Центробанка, ставшего регулятором деятельности ломбардов лишь в 2014 году, число включённых в госреестр юрлиц-ломбардов составляет около 2 тыс. Тенденция к укрупнению бизнеса наблюдается в течение последних двух лет. Это привело к тому, что если в 2014-м сетевых игроков на рынке было около 10 процентов, то в этом их уже около 80 процентов (число объектов некоторых доходит до тысячи точек). Отвечать всем требованиям регулятора и перераспределять риски у мелких игроков уже не получается.

Между тем привлекательность рынка среди относительно крупных игроков растёт, а объёмы выдаваемых займов увеличиваются.

В этом году спрос на услуги ломбардов в России вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом и на треть по сравнению с 2019-м.

Всего клиентами таких коммерческих организаций являются, по разным оценкам, до 12 процентов населения. Это означает, что свыше 15 миллионов россиян хотя бы однажды закладывали вещи в ломбард. В моменте число заёмщиков примерно 2 миллиона человек. Портфель выданных займов составляет сегодня около 60 млрд рублей (годом ранее – менее 50 млрд рублей).

Максимальные ставки, под которые ломбарды могут выдавать займы, устанавливает раз в квартал Центробанк. В текущем квартале это 158 процентов годовых (в начале года – 122 процента, а с марта по конец июня – 365 процентов). Это меньше, чем у микрофинансовых организаций (365 процентов годовых), но в несколько раз больше, чем по кредитам наличными в банках (около 27 процентов), и это притом что кредиты, выдаваемые ломбардами, по определению обеспечены залогом.

Тем не менее клиентов у ломбардов меньше не становится. «Многие приходят в ломбард, чтобы получить заём и не попасть в Бюро кредитных историй, дабы не портить свою историю (Ломбарды не передают информацию в бюро. – τ.). Есть также предприниматели, которые держат свои активы в ликвидных залогах. У них нет быстрой ликвидности, и они получают её в ломбардах на короткий срок, – рассказал председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин.

Примечательно, что до появления списка так называемых недружественных стран заём в ломбарде мог получить гражданин любой страны. Сегодня для заключения договора требуется паспорт гражданина РФ или гражданина дружественной страны, в частности стран СНГ. «Для мигрантов финансовая доступность в России отсутствует, ломбард в этом смысле – спасение», – добавил Лазутин.

Возникает закономерный вопрос, насколько часто недобросовестные гастарбайтеры (и не только) используют ломбард для сбыта украденного. Участники рынка утверждают, что такие случаи – большая редкость. Информация о каждом клиенте хранится в ломбардах около пяти лет.

«Мы провели в 2014 году исследование и вывели показатель: доля выемок (Когда приходит полиция и забирает краденое. – τ.) составляла 0,2 процента. Сейчас она снижается. Даже если умножить эту цифру в пять раз, это будет незначительная сумма», — Алексей Лазутин, председатель совета Национального объединения ломбардов

Звучит как погрешность, на деле же 1 процент от текущего портфеля – это 600 млн рублей.

Председатель Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников пояснил, что клиенты ломбардов – это, как правило, лица в возрасте до 55 лет (большинство из них – заёмщики до 35 лет). В последнее время, по его словам, стали чаще закладывать мобильные телефоны и другую технику и электронику. Однако лидерство по-прежнему принадлежит ювелирным изделиям – более 90 процентов залогов. Украшения предпочитают и сами ломбарды, причём проще всего для них работать с неуникальными лотами стоимостью до 50 тыс. рублей. Их проще оценить, ориентируясь в первую очередь на вес драгметалла.

Корреспондент «Октагона» решил провести эксперимент и обратился в несколько ломбардов, чтобы выяснить условия получения займа под золотое кольцо 585-й пробы весом 5,46 грамма. В столичном ломбарде «Семёновский» кольцо оценили в 8,7 тыс. рублей – около 1,6 тыс. рублей за грамм при курсе ЦБ более 3 тыс. рублей. Забрать кольцо нужно в течение месяца, уплатив ежедневную комиссию 43,5 рубля. То есть через месяц выкуп залога обойдётся уже в 10 тыс. рублей. По истечении 30 дней кольцо будет храниться в ломбарде ещё месяц на случай, если клиент за ним вернётся. Через два месяца залог будет выставлен на продажу или реализован посредникам.

Чуть более выгодные условия за то же кольцо предложили в соседнем ломбарде, расположенном в подвале жилого дома по соседству с табачной лавкой и хозяйственным магазином. Там предложили сразу 9,5 тыс. рублей, если кольцо останется в ломбарде, и 9 тыс. рублей, если выкуп предполагается. Здесь грамм золота оценили чуть дороже и комиссия в сутки оказалась выгоднее – всего 32,4 рубля.

В последнее время ювелирные магазины тоже стали предоставлять услугу скупки. Например, популярная сеть Sunlight предложила за кольцо 1,7 тыс. рублей за грамм (9,3 тыс. рублей) с моментальной выплатой. В магазине продаётся аналогичное новое кольцо. Оно стоит 22 тыс. рублей. В витрине ещё одного ломбарда, спрятавшегося в подсобке парикмахерской экономкласса, тоже выставлено идентичное кольцо. Его стоимость уже 23,3 тыс. рублей.

Как утверждают представители ломбардного рынка, вопреки расхожему мнению о том, что они спят и видят, как бы клиент просрочил время выкупа, чтобы выставить его вещь на продажу, более выгодный сценарий для ломбардов – возврат клиентов. Это проще, поскольку не нужно заниматься реализацией в собственных офисах или через посредников, занимающихся поставкой золота через аффинажные заводы в банки и ювелирным производителям.

«Выгоднее, чтобы клиент вернулся, поскольку это означает, как правило, что он станет постоянным клиентом. Так растёт лояльность к нашему бизнесу. По статистике 80–90 процентов изделий выкупаются или продлеваются», – сообщил в интервью на YouTube-канале Bitkogan Алексей Лазутин.

По его словам, несмотря на общее снижение покупательной способности, спрос на невостребованные предметы в последнее время есть и будет оставаться стабильным. «Клиенты, которые раньше брезгливо относились к изделиям с историей, изменили своё отношение. К тому же в период неопределённости, например в марте и апреле, когда была непонятна судьба рубля, а золото резко выросло в цене, мы увидели даже ажиотажный спрос. Вплоть до того, что человек приходил и говорил: “Мне вот эту витринку заверните”», – рассказал председатель совета Национального объединения ломбардов.

Участники рынка ожидают, что доверие к золоту и дальше будет расти, а значит, желающие сохранить свои сбережения на чёрный день будут обращать внимание на ломбарды.

И ломбарды же, по мнению Лазутина, станут спасением в случае, когда этот чёрный день наступит: «Если совсем всё будет плохо, бумажки обесценятся, всегда можно будет выйти с кусачками и с золотой цепочкой в магазин и купить себе колбасы».

По прогнозу финансовых экспертов, стоимость золота в наступающем году может снова увеличиться. В 2022-м (после резкого роста весной) золото подешевело более чем на 10 процентов по отношению к началу года на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США и укрепления доллара. Ко второму кварталу 2023 года ожидается замедление темпов повышения процентных ставок крупными регуляторами.

Анна Таволга

Оригинал материала: “Октагон”