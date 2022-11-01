“Каждый пожелал мне счастья, а я всем благодарна”: Светлана Пермякова рассказала о фотосессии в свадебном платье

51-летняя актриса Светлана Пермякова обрадовала поклонников, опубликовав свои фотографии, где предстала в образе невесты. Фанаты тут же начали поздравлять звезду сериала «Интерны», не подозревая, что знаменитость ввела их в заблуждение.

Радостная новость

На снимках Светлана облачена в белое свадебное платье с корсетом и пышной юбкой. Стильный и праздничный лук дополнила фата и укороченная меховая накидка.

В комментариях к посту знаменитость написала, что произошло, наконец, событие, о котором она мечтала на протяжении всей своей жизни. Артистка отметила, что мечта осуществилась в 51 год, однако ей не стыдно упоминать свой возраст. Звезда «Интернов» отметила, что хотела свадебное платье — и получила желаемую вещь. В завершении публикации актриса выразила надежду, что поклонники порадуются за нее.

Осуществившаяся мечта

Поклонники так и сделали. Они засыпали знаменитость восторженными поздравительными комментариями. Однако вскоре выяснилось, что свадьба была фейковой. Фотосессия была сделана на съемках новой картины с участием Светланы. Ее «женихом» оказался партнер по съемкам — актер Роман Попов. Сейчас они находятся в Минске, где снимаются в сериале «На Рубле без рубля».

Светлана не считает, что обманула и ввела поклонников в заблуждение. Артистка отметила: в своей публикации она не написала, что вышла замуж. Просто осуществилась ее давняя мечта: фотосессия с фатой, белым свадебным платьем, женихом. По словам знаменитости, аналогичная фотосессия у нее уже была в российской столице, но тогда получилось не так зрелищно, как сейчас. Светлана поблагодарила организаторов проекта за реализацию своей мечты.

Верная супруга

Актриса благодарна всем, кто поздравил ее, кто пожелал ей счастья. Артистка напомнила о том, что у нее есть гражданский муж — бывший пиар-директор Максим. По словам знаменитости, фотосессия состоялась с его согласия, ведь она верная жена и обязательно спрашивает разрешения у избранника. Артистка также напомнила, что ее «жених» по фотосессии тоже семейный человек и является многодетным отцом.

Вместе с Максимом актриса воспитывает дочь Варю. Избранник младше знаменитости почти на двадцать лет, но это никак не влияет на их отношения.

В прессе то и дело пишут о том, что влюбленные то сходятся, о расходятся. Тем не менее, Светлана подчеркивает, что сейчас они вместе и у них все хорошо. Актриса не может ответить на вопрос, дойдут ли они с любимым до ЗАГСа или нет. Знаменитость не исключает такой вероятности.