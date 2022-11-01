 

“Не только языком” – горячий юнец напихал Малышевой по самые гланды

01.11.2022, 11:44, Разное
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Шоу “Жить здорово”, которое выходит на российском телевидении уже очень много лет, вызывает неоднозначную реакцию у зрителей. Чего только не было в детище Елены Малышевой: танец матки, песни про яички, инструктаж, как правильно ходить в туалет – в общем, кладезь знаний.

Один из последних выпусков был посвящен химии вкусов. Знаменитая телеведущая объяснила, что, употребляя еду, человек способен разными органами воспринимать ее вкус. “Например, кислое мы способны чувствовать не только языком, но и по запаху”, – отметила звезда. Наверное, поэтому жители ХМАО, как передает издание URA.ru, сразу почувствовали некачественную икру на полках магазина.

В рамках программы Елена Малышева с экспертами затронула и влияние острой пиши на организм: как оказалось, такая еда снижает риск инфарктов, инсультов и рака. В качестве интерактива повар телепрограммы – юнец Алексей Ковб – приготовил острые тако и угостил ведущих.

Поесть сбежались все голодные ведущие. Стоит отметить, что свой аппетит можно умерить. Как передает “Радио 1”, ссылаясь на диетолога, мозг при приеме пищи можно обмануть, что позволяет избегать набора лишнего веса.

Впрочем, перспектива набрать калории не мешает ведущей пробовать еду в рамках шоу. Молодой повар, условно говоря, напихал Елене Малышевой по самые гланды, ведь она не могла остановиться, поедая блюдо.


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