 

Не смог сдержать слез: российский военный получил трогательное письмо от ребенка

01.11.2022, 11:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Одно из таких писем глубоко тронуло российского бойца. Суровый мужчина, защищающий Родину с непоколебимым духом, не смог сдержать слез, прочитав первые строчки послания от ребенка.

“Здравствуй, солдат, меня зовут Дима. Я пишу тебе письмо, чтобы тебе было легче” – с таких строчек начинается письмо.

Дальше читать письмо на камеру военнослужащий не смог. Он вытер слезы с глаз и попросил остановить съемку.

Акцию “Добрые письма” запустило Российские движение детей и молодежи. Ребята пишут слова поддержки и благодарности военнослужащим и делают для них талисманы на удачу.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно опубликовать письмо в соцсетях с хештегами #ДобрыеПисьма, #МЫВМЕСТЕ, #РДДМ. Волонтеры доставят все послания участникам специальной операции в места их дислокации.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05.21 / Львы совсем не эгоисты, а Близнецы не сплетники: ложные мифы о некоторых знаках зодиака

06.07.22 / Западные страны призвали исключить Россию и Белоруссию из спортивных организаций

11.01.22 / Собчак раскритиковала отдых Бузовой, заявив о проблемах певицы с алкоголем

19.12.20 / Журналистам «Эха Москвы», привившимся российской вакциной от коронавируса, аннулируют американское гражданство

24.03.22 / Россияне начали менять автомобили на недвижимость

14.12.21 / Как стать звездой стритстайла: советы стилиста, которые помогут сделать изысканным самый простой уличный наряд

02.03.22 / Создаем зеркальный эффект: как сделать “хромированный” маникюр самостоятельно

15.04.21 / Мини-шорты и колготки в сетку: Мадонна в провокационном образе на премьере своего фильма Madame X

14.10.22 / Скандалы: Игры на нервах

27.08.22 / Приехала без Галкина и детей: Пугачева после полугодового “отпуска” вернулась в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика