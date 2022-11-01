 

Спецпредставитель президента Кабулов опроверг сообщения о «вербовке Россией» бывших афганских спецназовцев

01.11.2022, 11:40, Новости дня
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Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД Замир Кабулов назвал лживыми сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы пытается завербовать бывших афганских спецназовцев для участия в боевых действиях на Украине.

«Фейки не комментирую», – сказал он РИА «Новости».

Ранее Associated Press сообщило, что Россия якобы пытается за денежное вознаграждение завербовать бывших афганских спецназовцев, которые сотрудничали с США.

В августе Кабулов говорил, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине. Он рассказал со ссылкой на представителя Киргизии о том, что часть бежавших из Афганистана военнослужащих афганского спецназа прежнего режима «присоединяется к игиловцам (группировка ИГИЛ запрещена в РФ) и воюют – как в Ираке, как в Сирии», а другая часть – «как наемники, за деньги, видимо, (…) – присоединяются к украинским нацистам».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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