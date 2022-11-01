 

Счастливчик из Нижнего Тагила стал юбилейным 300-тысячным мобилизованным

01.11.2022, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Нижнем Тагиле торжественно поздравили счастливчика, ставшего юбилейным 300-тысячным мобилизованным.

Власти гарантировали ему удержание рабочего места на время его участия в спецоперации, а местный военком пообещал выдать мужчине импортное термобельё.

Война в Украине– Пока пункты мобилизации пустуют, но через мгновение здесь будут люди, среди которых есть один счастливчик – 300-тысячный, юбилейный мобилизованный. Именно его решили поздравить, наградить памятными подарками и пожелать хорошей службы, – говорится в репортаже местного подразделения ВГТРК.

Интрига сохранялась до последнего, а сам мобилизованный ни о чём не подозревал. Когда в военкомате его встретили хлопушками с конфетти цвета «милитари», холостой стрельбой и воздушными шариками, он был немного ошарашен и подумал, что его разыграли.

– Ну, конечно очень неожиданно. Только положительные эмоции, – сказал он.

Поздравить везунчика пришли также чиновники, включая замгубернатора. Звучали добрые слова, пожелания и напутствия; новоиспечённому защитнику Родины также вручили кружку, мягкий плед, различные атрибуты и сувениры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09.22 / Три миллиона экономии: место под могилу Моисеева на элитном кладбище выделят бесплатно

26.10.22 / Американцы считают, что Байден не уделяет должного внимания важнейшим проблемам

13.12.21 / «Та самая Сцилла и Харибда»

08.08.22 / Мнение: Как я предсказал СВО раньше Арестовича

13.07.22 / Самый “вкусный” маникюр этого лета: лучшие идеи для вишневого дизайна ногтей (некоторые даже можно воплотить самостоятельно)

28.10.22 / “Повел себя достойно”: новые подробности уголовного дела Витаса

03.08.22 / Звезда «Ворониных» Волкова не может закрыть ипотеку в Подмосковье

20.07.22 / В России появятся деревянные многоэтажки

17.05.22 / “Угроза военного конфликта”: почему Россия выходит из Совета государств Балтийского моря

16.02.22 / Толстовка на молнии — это современно и удобно: на какие модели стоит обратить внимание (и как их носить)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика