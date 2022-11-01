Счастливчик из Нижнего Тагила стал юбилейным 300-тысячным мобилизованным

В Нижнем Тагиле торжественно поздравили счастливчика, ставшего юбилейным 300-тысячным мобилизованным.

Власти гарантировали ему удержание рабочего места на время его участия в спецоперации, а местный военком пообещал выдать мужчине импортное термобельё.

– Пока пункты мобилизации пустуют, но через мгновение здесь будут люди, среди которых есть один счастливчик – 300-тысячный, юбилейный мобилизованный. Именно его решили поздравить, наградить памятными подарками и пожелать хорошей службы, – говорится в репортаже местного подразделения ВГТРК.

Интрига сохранялась до последнего, а сам мобилизованный ни о чём не подозревал. Когда в военкомате его встретили хлопушками с конфетти цвета «милитари», холостой стрельбой и воздушными шариками, он был немного ошарашен и подумал, что его разыграли.

– Ну, конечно очень неожиданно. Только положительные эмоции, – сказал он.

Поздравить везунчика пришли также чиновники, включая замгубернатора. Звучали добрые слова, пожелания и напутствия; новоиспечённому защитнику Родины также вручили кружку, мягкий плед, различные атрибуты и сувениры.

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