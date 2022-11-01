Завтрак съешь сам: 10 мест, где можно очень вкусно позавтракать в Москве

Нарядный завтрак в ресторане Kislovsky Taste&Place

«Сделайте мне красиво» – это, несомненно, про завтраки в Большом Кисловском. Бенедикт с крабом, икрой нерки и съедобным золотом (1200 руб.), большой круассан с джемом из жимолости или с белым шоколадом и черникой (650 руб.), кокосовые сырники (650 руб.), каша на родниковой воде или подходящем вам молоке (320 руб.) с лавандой, орехами или тартаром из клубники с мятой (250 руб.) – такое великолепие достойно множественных публикаций в соцсетях. Мы сказали бы, что это завтрак праздничный, для особого случая, когда хочется побаловать себя или сделать сказочно приятное кому-то близкому – уютный стильный ресторан к этому располагает. Хотя, конечно, почему бы не доставлять себе такое удовольствие каждое утро?

Будни с 07:30 до 12:00, выходные с 07:30 до 14:00

Яйцо-бенедикт с крабом, икрой нерки и золотом Яйцо-бенедикт с лососем Омлет

Сложнопостановочный завтрак в ресторане Modus

Шеф-повар Андрей Жданов не ищет простых путей, благо фантазия и опыт позволяют ему фонтанировать идеями на всю катушку. Одни каши чего стоят! Если овсяная – то с карамелизированным бананом и соусом со вкусом ириски (380 руб.), если пшенная – то, как минимум, с осенней сладкой тыквой (480 руб.), если кукурузная, что само по себе редкость – то со страчателлой, халвой и клубникой (880 руб.). Круассаны (990 руб.) подаются с языком, с форелью, фетой, моцареллой и томатами. А среди изобилия яичных гастроновшеств выбрать совсем тяжело: то ли пашот с икорным соусом (680 руб.), то ли воздушный омлет (320 руб.), то ли сочную, приготовленную по всем правилам жанра шакшуку (790 руб.). К счастью, по времени это тот завтрак, который может легко перейти в обед.

С 10:00 до 15:00

Пшенная каша с тыквой Яйцо-пашот с икорным соусом Картофельные драники с яйцом-пашот и карельской форелью

Эстетский завтрак в ресторане Loona

Появившееся здесь утреннее меню вызвало у столичных гурманов волну обсуждений с очевидным перевешиванием восторгов – так же, как и само недавнее открытие нового ресторана Антона Пинского, Виталия Истомина и Артема Лосева. Все обнаруживают только один очевидный минус: меню настолько богатое и яркое, что в течение суток до такого завтрака желательно вообще ничего не есть, потому что хочется перепробовать, как минимум, по одному блюду из хлебного, молочного, сладкого разделов и самого «домашнего» раздела Mamma Mia. А после этого можно еще на сутки садиться на строгую диету!..

Пока у вас разбегаются глаза, вспоминайте наши рекомендации. Обязательно нужно брать французский картофельный гратен с теплым крабом и соусом из пекорино романо, сэндвич со знаменитым паштетом из тунца на ржаной лепешке с тыквенными семечками, хумус из белой фасоли и зеленых перцев с крабом, воздушный омлет, начиненный страчателлой, с теплым угрем и соусом унаги, а на десерт – скрученные, как конфетки, вареники с рикоттой, взбитой с ванилью и медом, под соусом из вишни.

C 09:00 до 12:00

Хумус с крабом и овощами Ржаной тост с паштетом из тунца, яйцом и маринованным луком Картофельный драник с лососем и яйцом-пашот

Завтрак по-ближневосточному в ресторане Maroon

Конечно, вы можете выбирать все что угодно из того изобильного восточного меню, что подготовил шеф-повар Владимир Богожавец. Однако если вам лениво думать с утра или если вы просто хотите быстро и сразу проникнуться гастрономической культурой Ближнего Востока, советуем заказывать уже собранные сеты. В израильском завтраке (2900 руб.) – классический ливанский хумус, мухаммара, лябне, каймак, пряная шакшука из 4 яиц, свежевыпеченная еврейская хала, нарезка овощей и на десерт финики, пахлава и ягоды. А в турецком (3900 руб.) – глазунья с ветчиной, сыры, оливки, свежие овощи, мацони, ливанский хумус, левантийская лепешка манакиш, чурек с кунжутом из дровяной печи и на сладкое ягоды, мед, варенье, рахат лукум и финики. Повторимся, при желании вы можете заказывать это всё отдельно и с нюансами: например, в меню помимо хумуса есть полный ассортимент мезе (460-710 руб.), которые мы без сомнений назвали бы лучшими в Москве, яйца разных видов приготовления и с разными топпингами (250-950 руб.), мацони с грецким орехом (390 руб.), каши (350-400 руб.) и сырники с аппетитной корочкой (590 руб.). Кстати, завтраки из Maroon теперь можно получить прямо на дом или в офис с курьером «Яндекс Ultima»: премиальный сервис доставляет всю эту красоту в идеальном виде.

С 09:00 до 14:00

Израильский завтрак Турецкий завтрак

Завтрак по-турецки в ресторане Meat_Coin

Мясной ресторан, в котором кухней рулит турецкий шеф Мехмет Чалышкан, по выходным предлагает обновленные завтраки, приготовленные в соответствии с национальными традициями. Утреннее гастрономическое изобилие особенно впечатляет, когда берешь сет на двоих (3000 руб.). Два вида турецкой яичницы менемен (с суджуком и с томатами и болгарским перцем), сырная тарелка, всяческие овощи и зелень, ассорти закусок мезе, а на засладку – два вида варенья, из грецких орехов и инжира. К этому набору обязательно подается турецкий чай либо вы можете отдельно заказать кофе по-восточному, к которому принесут комплиментарный рахат-лукум.

Выходные с 12:00 до 15:00

Турецкий завтрак на двоих

Вояж по средиземноморскому побережью в ресторане «Юг 22»

И снова утренние сеты! Сборный завтрак, в отличие от обеденных сетов, обычно впечатляет изобилием и способен насытить на весь день. Особенно когда его наполнение соответствует традициям таких хлебосольных стран, как Италия и Греция. В обоих сетах (1950 руб. и 1500 руб.) – сплошная классика: чиабатта и пита на топленом масле, сыры и фета, отборные овощи и оливки, мезе и разнообразные дипы. Но настоящее средиземноморское изобилие вас ждет, если вы все же сделаете осознанный выбор по меню. Например, блюда с яйцами представлены в нем крок-мадам и крок-месье, шакшукой, яйцами по-флорентийски, всевозможными омлетами и географически аутентичными яичницами. В отдельном меню бренд-шеф Леонид Иванов собрал свои особые рекомендации: кукурузно-картофельный драник с крабом (1500 руб.), испанский сальчичон из индейки с релишем (650 руб.) и щедрый бутерброд с красной икрой на греческом бейгле кулури (1290 руб.). И обязательно оставьте место для десертов! Для зожников это может быть фаршированный чернослив с йогуртом (390 руб.), ну а для тех, кто день без пирожного считает прожитым зря, есть огромные творожные эклеры с малиной (650 руб.), лукумадес (480 руб.) и фирменный баскский пирог Le gâteau basque (650 руб.).

С 09:00 до 12:00

Большой греческий завтрак Разнообразные блюда из яиц

Не совсем рыбный завтрак в ресторане «Магадан» на Белой Площади

Несмотря на то, что шеф-повар Сергей Векшин акцентирует внимание на рыбе и морепродуктах из российских морей, в утреннем меню «Магадана» есть что выбрать и из другого репертуара. Очень вкусный хумус (250 руб.) и дзадзики с вызывающим зависимость сырным хворостом (290 руб.) – это для разгона, а дальше можно обратиться либо к максимально сытным вариантам, либо к сладкому. Тем, кто на завтрак обычно выбирает соленое, рекомендуем взять либо целый сет «Сытный» (740 руб.) с яичницей-глазуньей, баварскими сосисками, грибами и картофелем, либо бенедикт с уткой или крабом (850 руб.), либо исключительно нежный омлет с угрем и страчателлой (500 руб.). Кстати, именно он является абсолютным хитом здешних завтраков. Тем же, кто предпочитает сладкое, стоит заказать овсянку с карамелизированным бананом и орехами (350 руб.) или сырники из фермерского творога со сметаной (390 руб.). Также у всех традиционалистов есть возможность собрать свой завтрак-конструктор из яиц в разных состояниях и дополнений вроде окорока, лосося, креветок или краба. Ну и наконец, для той категории ранних пташек, кто не может не позавтракать с шампанским, отличным предложением (за 790 руб.) станет комплект из трех устриц и бокала «пузырьков».

Будни с 08:00 до 12:00, выходные с 08:00 до 15:00

Яйцо-бенедикт с копченой уткой и шпинатом на бриоши под соусом голландез Омлет с угрем и страчателлой

Тоже не только рыба – в ресторанах «Fish Культура»

Слово «fish» в названии и особое внимание к деликатесной рыбе и морепродуктам не помешало шефу Анатолию Деренчуку хотя бы с утра раздать всем сестрам по серьгам – чтобы в изобилии были и яйца, и фрукты, и сладкое, а не только рыба. И это очень эффектно получилось! Отдаем свою любовь хашбрауну с кукурузным пюре, припущенным шпинатом и аргентинскими лангустинами (520 руб.) и бриоши с острым крабом и осетровой икрой (870 руб.). К столь же прекрасному «безрыбью» в утреннем меню относятся каши, овсяная с ягодами и пшенная с карамелизированными яблоками (по 390 руб., на любом дружественном вам молоке), Super Food смузи-боул с ягодами и миндалем (510 руб.) и увесистая сезонная брускетта со сливочным кремом, инжиром и фундуком (570 руб.).

Будни с 09:00 до 12:00, выходные с 09:00 до 13:00

Хашбраун с кукурузным пюре, рублеными лангустинами и шпинатом Super Food смузи-боул с фруктами, ягодами и лепестками миндаля

Завтрак по-французски в ресторане Lou Lou

В обновленных завтраках тут главную роль, несомненно, играют утятина и составляющая ей вполне естественную пару фуа-гра. Бренд-шеф Леонид Иванов добавляет копченую утку в скрэмбл с инжиром и соусом порто, жарит на завтрак сытный утиный бифштекс, фуа-гра подает на бриоши с инжиром… Французского акцента добавляют свежеиспеченные круассаны, эталонные эклеры (тоже с инжиром) и изысканный омлет матушки Пуляр с козьим сыром – когда белки перед приготовлением отделяются от желтков и взбиваются в пышную пену. Но есть в меню одна совершенно русская альтернатива этой «франкофонии» – это фирменный сырник из топленого творога с земляникой.

С 09:00 до 12:00

Monsieur фуа-гра с инжиром и террин из фуа-гра Скрэмбл с уткой, инжиром и соусом порто

Классика, неоклассика и черная икра в ресторане Uilliam’s

Один из самых ранних завтраков на Патриках с октября дополнился совершенно гедонистским блюдом категории люкс – яйцом по-флорентийски с черной икрой (2650 руб.). Это бенедикт, подаваемый во Флоренции с обжаренным шпинатом, а в версии бренд-шефа Uilliam’s Луиджи Маньи – еще и с соусом бернез на основе желтков и ароматного сливочного масла, сибулетом и впечатляющей порцией черной икры. К этому роскошеству подается бокал игристого – какая же без него икра?

Вообще, и сам ресторан, и его завтраки давно стали культовыми. Фирменный сет Uilliam’s (990 руб.) с бейглом, шпинатом, лососем, яйцом бенедикт, хумусом и маслом, пышные тыквенные оладьи с овощами и авокадо (670 руб.), драники с авокадо, бенедиктом и соусом бернез (790 руб.), круассан с индейкой, песто и моцареллой (750 руб.) – ради этих блюд завсегдатаи модного района приходят именно сюда. Если «соленую» категорию можно отнести к классике, то сладкая часть меню – это, скорее, неоклассика. Все по-московски затейливо и обязательно с включением каких-нибудь суперфудов: мини-оладьи с ягодами и сиропом агавы (600 руб.) или сырники с ягодами годжи (450 руб.) и малиновым, мандариновым, ягодным соусом на выбор.

С 08:30 до 16:00

Яйцо по-флорентийски с черной икрой Драники с авокадо и лососем Пшенная каша с тыквой и орехами пекан Сырники с мандариновым соусом