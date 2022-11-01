Скандалы: Музыкант, ресторатор, миллионер

Чем Андрей Макаревич владеет в России и сколько это приносит денег

На днях некоторые телеграм-каналы сообщили, что в Министерстве культуры России якобы обсуждают законопроект, который позволит лишить званий и наград российских артистов, выступивших против СВО и уехавших за границу. Однако само министерство эти слухи пока опровергает. В последнее время в Израиль подались многие именитые артисты — Алла Пугачёва, Максим Галкин, Семён Слепаков, Андрей Макаревич. Последний в сентябре уже получил статус иноагента. Музыкант пока ещё иронизирует над ним на своей странице в Facebook*, однако его репутационные и финансовые потери могут быть очень болезненными.

Какие звания есть у Макаревича, и что они ему дают

На сегодняшний день Макаревич имеет целый ряд серьёзных государственных наград. В его списке звания «Заслуженный артист РСФСР» и «Народный артист России». Благодарность Президента РФ «За активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году», орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден «Знак Почёта» и целая россыпь медалей, как федеральных, так и вручаемых региональными администрациями.

Некоторые из наград дают их обладателям различные выплаты и льготы. Например, в советское время звание народного или заслуженного артиста давало льготы в получении элитного жилья, прибавки к зарплате и пенсии. Недавно в СМИ писали, что от обычной среднестатистической пенсия Макаревича отличается заметно — 50 тыс. рублей. 30 тыс. из них — это столичная надбавка за звание народного артиста.

Какой недвижимостью владеет Макаревич

Последние 30 лет, вплоть до своего отъезда в Израиль в 2022 году, Андрей Макаревич постоянно жил за городом. В 1993 году у своего друга — актёра Леонида Ярмольника — он купил дом в деревне Подушкино, что рядом с Барвихой.

В 2008 году музыкант переехал в коттеджный посёлок Павлово, расположенный в деревне Веледниково, это Истринский район Подмосковья. Дом находится на Парковой улице. Смену места жительства общественности артист объяснил нежеланием жить в чрезмерно плотной застройке на Рублёвке.

Интересно, что на себя Макаревич оформил дом только в декабре 2017 года. Площадь участка с домом составляет более 20 соток, на ней находится двухэтажное каменное строение с панорамными окнами на фасаде.

Улицы Парковая и Малая Парковая, где и расположился дом артиста, образуют окружность, опоясывающую самый центр деревни. Здесь стоят самые большие, красивые и, возможно, дорогие дома во всём районе. Стоимость дворцов на сайтах недвижимости доходит до 800 млн рублей.

В посёлке есть собственный храм, Павловская гимназия, фитнес-центр и большой двухэтажный торговый комплекс «Павлово подворье».

Кстати, в том же 2017 году, в августе, Макаревич стал собственником нежилого помещения в Москве. В высотке на улице Ватутина в столичном районе Фили-Давыдково в пристройке на первом этаже расположены несколько магазинов, стоматологический кабинет, салон красоты и автомойка. А среди них без всяких вывесок затесалась продакшн-студия музыканта «Мамбо Продакшн».

Какой бизнес есть у Макаревича

Лидер «Машины времени» имеет несколько бизнесов в Москве. Самая старая из ныне действующих фирм — Продюсерская компания «Самый Смак», которая известна тем, что делала передачу «Смак» на Первом канале. Кулинар Андрей Макаревич учил страну готовить, а позже передал должность ведущего Ивану Урганту.

Соучредителем стал известный телепродюсер, уроженец Донецка Николай Билык. Он же появлялся и в других проектах Макаревича.

Сейчас фирма владеет торговым знаком «Адская кухня» — шоу с таким названием сейчас идёт на одном из московских каналов. В России зарегистрирован и украинский вариант названия — «Пекельна кухня», что может говорить о том, что Макаревич активно работает и на украинском ТВ.

Компания до сих работает, однако последние пять лет официально показывает мизерную прибыль, а иногда, как в 2020 году, — убыток более полумиллиона рублей.

Участники группы «Машина времени» создали и владеют в равных долях фирмой «Синтез старз», чья деятельность ведётся в области художественного творчества. Похоже, это инкарнация уже несуществующей юридически компании «Группа Машина Времени XXI», объединявшей музыкантов группы. Сейчас «Синтез старз» не показывает ничего, кроме убытков — минус 400 тыс. рублей по итогам 2021 года.

Бенефициаром продакшн-студии «Мамбо Продакшн» является сестра Андрея Макаревича — Наталья. У самого музыканта и продюсера Билыка здесь всего по 20%. Как и остальные фирмы «машиниста», студия также регулярно показывает убытки.

Единственным прибыльным активом Макаревича является его джаз-клуб «Джем», расположенный в районе Чистых прудов — на улице Сретенка. Прошлый год был особенно успешным и принёс своим владельцам выручку почти 40 млн рублей. Интересно, что бар и в прошлые годы, в том числе в ковидном 2020 году, выручал около 20 млн рублей. При этом предприятие, на котором, судя по данным СПАРК, заняты всего 11 человек, активно пользовался государственной поддержкой. В 2020 и 2021 годах от государства юрлицо получило около 700 тыс. рублей помощи.

Какие автомобили есть у Макаревича

Андрей Макаревич предпочитает марку BMW. В разные годы в его автопарке побывали красный родстер Z4, седан 530D Grand Turismo, паркетник Х6, бюджетник 3-й серии. В 2018 году музыкант снова вернулся к 5-й серии, приобретя новенький 530i, а в 2020 году ещё и маленький паркетник Х1. Все они, за исключением BMW Z4, до сих пор числятся на музыканте. Также артист, скорее всего, пользуется услугами личного водителя.

Интересно, что все автомобили певца регистрируются по одному и тому же адресу: в квартире на Ленинском проспекте. Жильё площадью 56,5 квадрата находится на четвёртом этаже сталинки, выходящей на знаменитую стелу с Гагариным. По какой-то причине собственники, по данным ЕГРН, у неё отсутствуют — право собственности не зарегистрировано.

На что Макаревич живёт в Израиле

Сегодня певец, перебравшийся в Израиль, обзавёлся там новой семьёй: его супруга — израильская журналистка украинского происхождения Эйнат Кляйн (Инна Калинина). В этом браке у пары в 2022 году родился сын — Эйтан.

упруги уже подумали о благополучии семьи: Эйнат Кляйн владеет производством вина, а муж-музыкант включился в процесс маркетинга и продажи.

Не исключено, что Макаревич продаст часть активов в России или перепишет их на других людей, чтобы защитить их от возможных проблем.

* Признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Евгений Кузнецов, Дарья Гольдман

Оригинал материала: “Лайф”