 

Инфляция в еврозоне установила новый отрицательный рекорд

01.11.2022, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Инфляция в еврозоне впервые с момента введения евро поднялась выше десятипроцентной отметки, установив новый антирекорд, пишет немецкий телеканал Das Erste. Особенно сильно в Европе выросли цены на энергоносители — в октябре они повысились почти на 42%. Также заметно подорожали продукты, табак и алкоголь. При этом особенно высокая инфляция отмечается в странах Балтии, а также в Нидерландах.


AP

Впервые с момента введения евро инфляция в еврозоне поднялась выше десятипроцентной отметки, пишет немецкий телеканал Das Erste. По данным статистического управления ЕС Eurostat, по сравнению с предыдущим годом потребительские цены выросли на 10,7%. Эксперты, опрошенные информационным агентством Reuters, ожидали, что инфляция не поднимется выше 10,2% — после 9,9% в сентябре.

Как и в предыдущие месяцы, особенно выросли цены на энергоносители. В октябре рост составил 41,9%. Продукты питания, табак и алкоголь подорожали в среднем на 13,1%. Цены на промышленные товары без учёта энергоносителей выросли на 6%, а на услуги — на 4,4%.

Как отмечает телеканал, инфляция по-прежнему остаётся наиболее высокой в трёх балтийских странах — Эстонии, Литве и Латвии, в каждой из которых она составляет примерно по 22%. В Нидерландах уровень инфляции снова оказался очень высоким — почти 17%. Самые низкие показатели были во Франции (7,1%) и Испании (7,3%).

Для Германии статистическое ведомство ЕС рассчитало уровень инфляции в 11,6%. Федеральное статистическое управление в Висбадене сообщило об инфляции в размере 10,4% в своей первичной оценке в пятницу. Евростат использует другой метод расчёта, чтобы сделать сопоставимыми значения по отдельным государствам евро, поясняет Das Erste.

Возобновившийся и неожиданно сильный рост инфляции усиливает давление на Европейский центральный банк, продолжающий курс на повышение процентных ставок. Инфляция в европейском сообществе сейчас более чем в пять раз превышает целевой показатель гарантов стабильности европейской валюты в 2%, который они считают оптимальным для экономики.

«При уровне 10,7 процента инфляция уже значительно превышает уровень 9,2 процента, который ЕЦБ ожидает в четвёртом квартале», — отметил главный экономист Commerzbank Йорг Кремер. По его мнению, ЕЦБ должен сосредоточиться именно на этих инфляционных рисках, а не на рисках рецессии. По словам Кремера, еврозоне необходимо ещё одно значительное повышение процентной ставки на 0,75 процентных пункта в декабре.

Одновременно с данными по инфляции Евростат опубликовал первую оценку экономического роста в 19 странах евро в третьем квартале. Этот показатель составил 0,2%, что было воспринято экономистами позитивно. «Это хорошая новость: экономика еврозоны продолжает расти, — пояснил главный экономист Union Investment Йорг Цойнер. — Вопреки всему продолжающийся рост занятости и всё более широкое вмешательство регулятивной и финансовой политики предотвратили падение потребления в результате потери реального дохода в связи с инфляцией».

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02.22 / Дочь Евгении Брик в сентябре поделилась последним фото с матерью

10.02.22 / Камила Валиева продолжит участие в Олимпиаде: официальное заявление

26.01.22 / Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Евгения Медведева и другие устроили благотворительный день на катке в ВДНХ

13.08.22 / Министр обороны Польши назвал угрозой стремление Европы к миру

12.04.22 / Мнение: Прощай, столица Рейха!

28.06.22 / Жизнь в Швейцарии, свадьба втихаря от мамы и жена из богатенькой семьи: каким стал старший сын Валерии

04.08.20 / Таинственный объект промчался над поверхностью Луны

06.09.22 / Мнение: Кабул. Посольство

01.03.21 / Аманда Сейфрид, Джаред Лето, Кейт Бланшетт и другие на “виртуальной” ковровой дорожке “Золотого глобуса”

17.10.22 / Мелирование елочкой: самый трендовый способ попрощаться с сединой этой осенью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика