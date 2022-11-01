 

«Нарушение солидарности ЕС» – премьер Польши отчитал Нидерланды за обход антироссийских санкций

01.11.2022, 10:10, Разное
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Неоднократное неисполнение правительством Нидерландов антироссийских санкций не только нарушает европейскую солидарность, но и мешает Украине бороться за свободу и суверенитет, заявил в интервью телеканалу TVP Info премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По данным польских СМИ, голландские власти выдали 91 разрешение на обход штрафных мер ЕС.


AP

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что неисполнение правительством Нидерландов антироссийских санкций ЕС нарушает верховенство закона. «Когда санкции нарушаются явным образом, то это нарушение верховенства закона, нарушение наших общих согласований», — объяснил свою позицию польский лидер в интервью телеканалу TVP Info. «Это действие не только нарушает солидарность, но и мешает Украине бороться за свободу и суверенитет в плане обеспечения безопасности всей Европы», — добавил он. 

Информацию об обходе санкций предоставило издание Rzeczpospolita. По его данным, после 24 февраля правительство Королевства Нидерландов выдало 91 исключение по санкциям, введённым против России. Ими воспользовались, среди прочего, российские суда, которые перевозили продукты питания и алюминий в Европу, а также голландские компании, сотрудничавшие с бывшими компаниями «Газпрома». Нидерланды также выдали 18 освобождений по санкциям по «гуманитарным соображениям».

В свою очередь глава Службы военной разведки Нидерландов Ян Свилленс сообщил, что голландские компании продают свои передовые технологии субъектам, связанным с российской военной разведкой. По его мнению, голландские компании делают это неосознанно. Свилленс предупредил, что таким образом сектор высоких технологий слепо помогает РФ в ходе украинского конфликта.


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