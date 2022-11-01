Тим Рот сообщил о смерти своего 25-летнего сына из-за редкого заболевания

Вечером 31 октября стало известно, что скончался младший сын звезды сериала “Обмани меня”, обладателя премии BAFTA Тима Рота. Оказалось, что трагедия произошла еще 16 октября, но семья из-за обрушившегося потрясения хранила молчание две недели.

Как сообщили родственники, Майкл Кормак Рот боролся с тяжелой болезнью – у него был рак зародышевых клеток III стадии.

Каким бы диким он ни был, Кормак был воплощением доброты, – говорится в заявлении семьи. – Нежная душа, принесшая столько счастья и надежды окружающим. Горе, слезы и смех накатывают волнами, когда мы думаем об этом прекрасном мальчике и тех годах, что мы знали его. Неугомонный и радостный, дикий и чудесный ребенок. Только-только становившийся мужчиной. Мы любим его и возьмем его с собой, куда бы ни пошли.

О своем недуге Майкл узнал в ноябре прошлого года. Он незамедлительно начал лечение, но оно не помогало. В апреле парень оглох на одно ухо и сильно потерял в весе. В июле молодой музыкант решил сообщить в соцсетях о своей болезни:

21 ноября у меня был диагностирован рак зародышевых клеток III стадии, – писал он у себя в социальных сетях. – С тех пор я ежедневно борюсь с этим, бросая на это все, что могу. Химиотерапия, высокодозная химиотерапия, лекарства, трансплантации, переливания, операции и т. д. Это называется хориокарциномой, встречается редко, и ей удалось опередить меня на много шагов, что бы я ни делал.

Это отняло у меня половину слуха, 27 килограмм веса, мою уверенность в себе и будет продолжать свой убийственный путь, пока я не смогу каким-то образом остановить это и убить. Но это не лишило меня воли к выживанию или любви к созданию музыки. Это меня еще не сломило. Если вы или кто-то, кого вы любите, поражены раком, пожалуйста, не стесняйтесь протянуть руку помощи, потому что это эмоциональные американские горки, не похожие ни на что другое. С любовью ко всем вам, пожалуйста, делайте то, что вы любите. Жизнь коротка. Это хаос. И ты никогда не знаешь, когда это случится с тобой.

Майкл Кормак – младший сын британского актера. Старший, Джек, родился в 1984 году от Лори Бейкер. Среднего и младшего Тиму родила жена Никки Батлер: Тимоти появился на свет в 1995-м, а Майкл – в 1996-м. Мальчики названы в честь любимых писателей Тима и Никки: Хантера Томпсона и Кормака Маккарти.