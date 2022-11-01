 

Историки: «Лампочку Ильича» создал не Ленин, а Брежнев

01.11.2022, 9:33, Разное
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Специалисты Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) опубликовали подлинник патента, который был выдан Леониду Брежневу на новый тип бытовых ламп накаливания в 1920 году.

Документ позволяет сделать однозначный вывод – к созданию знаменитой «Лампочки Ильича» Владимир Ульянов-Ленин не имеет никакого отношения

В начале 1920 года Брежнев получил патент в Курсе, далее его разработки были отправлены в Москву, где попали к Луначарскому. Он и распорядился немедленно внедрить их в производство, после чего была запущена кампания в прессе.

Название «Лампочка Ильича» придумал сам Брежнев, указав его в заявке на своё изобретение. Высшее руководство страны сохранило это наименование, однако наполнило его новым смыслом – советская пропаганда приписывала создание уникальной лампы Владимиру Ульянову-Ленину.

Согласно действующему сто лет назад законодательству, Брежневу полагалась крупная денежная выплата, но будущий генеральный секретарь ЦК КПСС никаких денег не получил.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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