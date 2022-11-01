 

Вызывает тяжелые последствия: назван главный враг жилища

01.11.2022, 8:55, Разное
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Только представьте: вы спокойно живете в своей новой квартире или в частном доме, каждый день возвращаетесь с работы, садитесь ужинать и читать новости на сайте “Дни.ру”, чувствуете себя прекрасно и даже не подозреваете, что совсем рядом, всего в паре метров от вас обосновался злейший враг человека и жилища – плесень. Как правило, микроорганизмы начинаю размножаться в помещениях, где не соблюден климатический режим. По сути, им нужна лишь влажная среда обитания.

Плесень в доме не просто так считают одним из главных врагов для здоровья. Ее споры, попадая в организм человека, могут приводить к тяжелейшим последствиям. Как именно микроскопические грибки влияют на здоровье, объяснил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

В интервью Пятому каналу он подчеркнул, что плесень, появившаяся в квартире, может вызывать заболевания, которые практически не поддаются лечению. По данным немецкой газеты Die Welt, с данной проблемой массово столкнулись жители Германии. На фоне роста цен на газ и, соответственно, отопление, они начали экономить, снижая температуру в жилищах, что нарушило микроклимат.

В домах немцев активно начала разрастаться плесень. По мнению эксперта, люди стоят перед риском подхватить множество недугов: от простой аллергии до хронической бронхиальной астмы. Также грибки плесени могут приводить к риниту, то есть воспалению слизистой носа.

Врач отметил, что плесень в целом загрязняет воздух в доме. Незаметные глазу споры могут летать по квартире и через дыхательные пути попадать в организм человека. Кстати, с помощью антибиотиков не получится избавиться от гибка, произрастающего на органах человека.


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