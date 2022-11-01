 

Таинственное исчезновение и суд с племянником из-за квартиры: куда делась обманутая звезда фильма “Москва слезам не верит”

01.11.2022, 8:55, Разное
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Почти целый месяц Инна Выходцева не выходит на связь, что пугает всех ее коллег и поклонников. Среди тех, кто волнуется из-за этого, актриса Наталья Фатеева, которая кое-что знает о семье пропавшей коллеги.

Фатеева считает, что Выходцевой стоит немедленно подать в суд на своего племянника, который каким-то образом оказался прописанным в квартире пропавшей звезды. При это Фатеева отметила, что знает местонахождения Выходцевой.

“Сейчас Инна находится в Доме Ветеранов сцены имени Яблочкиной. Она теперь будет там. Но плохо, что у нее совсем нет средств к существованию. Поэтому следует ее квартиру продать, и пусть себе живет на эти деньги в пансионате”, – рассказала Фатеева.

Актриса добавила, что странный племянник нарисовался в жизни Выходцевой совсем недавно и сразу прописался у нее. Фатеева считает, что мужчину стоит проверить на предмет корыстных целей и привлечь юристов, а самого племянника Выходцевой немедленно выписать из квартиры.

Фатеева добавила, что Выходцева с ней дружила и часто рассказывала о себе, но никакой племянник никогда не фигурировал в ее словах.

С Выходцевой Фатеева знакома с юности. Она училась во ВГИКе с ее супругом Львом на одном курсе. В общежитии института Выходцева и Фатеева жили по соседству. Всю жизнь проработали в Театре Киноактера.

Квартира Инны Выходцевой оценили в десять миллионов рублей. Двухкомнатная жилплощадь находится в ЗАО по улице Ярцевской.


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