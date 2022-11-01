Federalist: Украина и ЛГБТ стали символами превосходства для элит США, утверждают кремлевские пропагандисты

Социальные элиты в США, а также поддерживающие их интернет-пользователи все чаще выставляют украинский флаг наряду с символами ЛГБТ, пишет научный сотрудник Дунайского института Майкл О’Ши.

В статье для издания The Federalist автор задается вопросом, отчего так происходит. Все дело в том, уверен он, что американские социальные элиты уверены в собственной правоте.

Он отметил, что при беглом взгляде на соцсети можно обнаружить бесчисленное множество украинских флагов рядом с радужными флагами и значками с местоимениями. Выставление на своей странице украинского флага стало для некоторых способом показать свое «моральное превосходство», причем даже в случае тех, кто до недавнего времени мало что знал об этой стране, передает РИА «Новости» текст статьи.

Однако, предупреждает автор, общество должно перестать размахивать флагами самомнения: это ведет к затягиванию украинского конфликта.

Между тем, как ранее отмечал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, Украина нужна американским демократам только для одной цели – удовлетворения внутриполитических амбиций.

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