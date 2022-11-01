 

Пушилин заявил о продвижении союзных сил (но таких уже давно нет) на Угледарском направлении

01.11.2022, 8:53, Новости дня
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Временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.

Продвигаемся, сказал он ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские войска устроили ВСУ сюрприз под Угледаром.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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