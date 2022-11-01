Пушилин заявил о продвижении союзных сил (но таких уже давно нет) на Угледарском направлении

Временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении. Продвигаемся, сказал он ТАСС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские войска устроили ВСУ сюрприз под Угледаром. — Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.