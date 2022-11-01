 

Китайские СМИ выяснили, что США решили воспользоваться энергокризисом в ЕС для получения прибыли

01.11.2022, 8:53, Новости дня
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Вашингтон преследовал свои цели для получения максимальной выгоды для США, воспользовавшись энергетическим кризисом в ЕС, что показало жителям Европы истинное лицо их «союзника», считает агентство Синьхуа.

По информации издания, когда обратный эффект антироссийских санкций стал очевидным, пришедшие к снижению уровня жизни европейцы смогли рассмотреть, что на фоне усугубляющегося кризиса США пользуются ситуацией, продавая в регион энергоносители по завышенным ценам, а также переманивая к себе европейские компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Синьхуа.

Издание отмечает, что, увидев истинное лицо «союзника», европейцы пришли в негодование. Так, президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался на то, что цена на американский природный газ, продаваемый Европе, в три-четыре раза выше, чем на внутреннем рынке страны.

Многие аналитики в мире отмечают, что сейчас Вашингтон превращает «европейский кризис» в «американскую возможность», чтобы обогатиться. По информации агентства, имеются доказательства того, что «Закон о снижении инфляции», вступивший в силу в США в августе этого года, может усугубить сокращение производства в еврозоне, а чиновники ЕС, в свою очередь, опасаются, что американские налоговые льготы поставят блок в невыгодное положение и заставят компании ускорить перенос производства.

Резюмируя, Синьхуа подчеркивает, что утечка богатства и производственных мощностей в Америку всполошила Европу, а некоторые экономисты и представители отрасли предостерегают, что текущая ситуация может иметь далеко идущие последствия.

Ранее лидер французской политической партии Les Patriotes Флориан Филиппо обвинил страны НАТО в подрыве магистрального газопровода «Северный поток».  А глава чешского движения «Триколор» Зузанна Майерова на митинге в Праге против ЕС и антироссийских санкций заявила, что 104 года назад чехи вырвались из когтей Австро-Венгрии, а сегодня правительство страны ставит в очередную вассальную зависимость, гораздо худшую, и это вассальная зависимость от ЕС, Брюсселя, Вашингтона и Берлина.

Газета ВЗГЛЯД рассказала, как США привели мир к глобальному кризису.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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