 

На съемках «Девчат» Николай Рыбников и Надежда Румянцева не могли найти общий язык

01.11.2022, 7:50, Разное
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Исполнители главных ролей в фильме «Девчата» не могли найти общий язык. Николай Рыбников и Надежда Румянцева, воплотившие на экране образы влюбленных, за кадром ссорились, а романтичные сцены приходилось многократно переснимать.

Фильм «Девчата», снятый режиссером Юрием Чулюкиным в 1961 году, стал одним из лидеров проката в Советском Союзе и даже за его пределами. Картину отметили наградами в Италии, Франции и Шотландии, а Румянцеву за рубежом называли «Чаплиным в юбке». Однако работа над комедией о любви молодежи, работающей на одном из уральских лесоповалов, была нелегкой задачей из-за разных характеров Николая Рыбникова и Надежды Румянцевой. Изображая перед камерой влюбленную пару, за кадром они часто ссорились.

Причиной этого был отказ режиссера взять в фильм «Девчата» супругу Рыбникова Аллу Илларионову. На тот момент уже знаменитый на всю страну артист посчитал это обидным для себя. Особую неприязнь он испытывал к исполнительнице главной роли. Поэтому с Румянцевой он постоянно конфликтовал, а в кадре особенно хорошо ему удавались именно сцены, в которых он спорит с Тосей Кислициной. В результате постоянных выяснений отношений эпизоды, в которых Илья Ковригин обнимает девушку, сцены с выражением пылких чувств у Рыбникова не удавались. Их приходилось переснимать, что также раздражало актера. И только взяв себя в руки, не желая бесконечно играть новые дубли, он смог воплотить образ влюбленного в героиню Надежды Румянцевой.

В жизни Николай Рыбников увлекался шахматами, его друзьями даже были именитые гроссмейстеры. Надежда Румянцева не только снималась в кино, но и озвучивала многих персонажей кинокартин, например, ее голосом говорит Наталья Варлей. Кроме того, на счету актрисы озвучка мультфильмов и зарубежных картин, знаменитая «Рабыня Изаура» – это тоже голос Румянцевой. Стоит отметить, что народная артистка РСФСР и сама знала три иностранных языка, английский, французский и японский.


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