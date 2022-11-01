 

Похудела и помолодела: как после пластики выглядит 58-летняя Алиса Мон

01.11.2022, 7:40, Разное
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Певица признается, что концертов у нее стало заметно меньше. “Мне всегда хотелось их больше, даже в ту пору, когда выступала много, – вздыхает Алиса. – Но сегодня, если ты востребованный артист, то можешь даже на съемках зарабатывать. А вот бизнеса, как у других коллег, у меня никогда не было – нет во мне такой жилки. Хотя мне и предполагали читать лекции в университете культуры в Химках. А я отказалась – еще не так стара (улыбается)”.

Поэтому живет артистка довольно скромно. “У меня никогда не было жилья за рубежом, даже дачи в Подмосковье нет – только квартира на Проспекте Мира, хотя хорошая”, – сообщила исполнительница.

Надо отдать должное, выглядит Алиса прекрасно. Хотя и скромничает. “Я всегда не уверена в этом, – улыбается она. – Хотя все время слышу комплименты. Наверное, все дело в генетике. Хотя не могу сказать, что я ничего не делала с лицом – пять лет назад пластический хирург хорошо отрихтовал мне нижнюю часть. Ботокс тоже колола, а вот до филлеров пока не дошла. Что же касается хорошей фигуры, то я каждый день делаю гимнастику и очень много хожу – делаю 10 тысяч шагов или 10 километров”.

Алиса Мон замужем уже второй раз. Ее супруг Сергей Муравьев — композитор и продюсер группы “Лабиринт”, автор музыки к песне “Подорожник”. У них есть сын Сергей, которому 14 ноября исполнится 33 года. Он выступает в ночных клубах, играет блюз, пишет стихи. Но говорить о нем певица не любит. “У нас с ним уговор: я о нем ничего не говорю, – пояснила артистка. – У него все хорошо”.


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