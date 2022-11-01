 

Как сэкономить на ремонте: советы от Юлии Барановской

01.11.2022, 7:40, Разное
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Российская телеведущая Юлия Барановская часто сталкивалась с ремонтом и выбора дизайна. Как эксперт она решила дать своим поклонникам несколько советов. По словам звезды, у нее каждый раз разные варианты решения вопроса. Порой бывает такое, что Барановская увидела стул, и он ей безумно понравится, после чего уже к нему подбирается весь интерьер. При этом Барановская всегда лучше доверит выбор профессионалу.

Ведущая рассказала, что с 1 по 6 ноября на ВДНХ пройдет Московская неделя интерьера и дизайна – первое в своем роде крупное мероприятие, на котором соберутся лучшие бренды и дизайнеры со всей страны. В рамках события столичные мебельные фабрики, мастерские и детский парк организовали около 50 мероприятий, сообщает сайт “Вести Подмосковья”.

Юлия Барановская отметила, что предстоящее мероприятие для нее является отличным поводом вдохновиться, взять на заметку производителей и купить что-то для дома со скидкой.

Впрочем, ремонт – это всегда дело нервное, поэтому Юлии Барановской стоит запастись терпением.Для того, чтобы справиться со стрессовыми ситуациями самостоятельно, следует вести “дневник чувств”, составлять “карточки самопомощи” и погружать себя в дружественную атмосферу, советует психолог Григорий Бахин, пишет Ura.ru

Стоит отметить, что “Дни без турникетов” уже проводились в этом году. В них участвовали 37,3 тысячи москвичей и гостей столицы. На встрече участникам расскажут и покажут наглядно, как разрабатывается и производится мебельная фурнитура.


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