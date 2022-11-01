Умершая коллега оказалась живой

Эта история была опубликована на сайте Реддит в разделе “Глюк в Матрице”. По словам автора, у нее в жизни подобных “глюков” было несколько, но этот самый крупный:

– Я работаю в приемном отделении моей местной больницы, а также помогаю бизнес-офису с различными платежными обязанностями. Одна из вещей, которые я делаю, – это слежу за некрологами.

Когда в газете появляется чей-то некролог, я проверяю, не должен ли этот человек больнице деньги. Если получается, что должен, то я вырезаю его некролог, заполняю форму, а затем отслеживаю, как выплачивается страховка и все такое.

Несколько лет назад (я проработала там более 20 лет) одна из моих коллег в отделе диетологии вышла на пенсию и вскоре скончалась; я это знаю, потому что обработала ее некролог. Дочь этой коллеги действительно хорошо дружила с моим двоюродным братом, так что дочь даже была в доме моего двоюродного брата на следующий день после похорон моей коллеги. У них были большие поминки по ее матери и все такое.

И вот сегодня, когда я работала в отделении неотложной помощи, приходит дочь умершей коллеги и говорит, что ее мама находится в отделении неотложной помощи. Я была хорошо воспитана, так что я ничего не сказала, но подумала “Э-э-э, что за черт?”. Я была в таком ступоре, что моя напарница вмешалась и решила сама помочь найти мать этой женщины.

Я была чертовски уверена в том, что именно ее мать скончалась несколько лет назад. Так что когда моя напарница повела женщину в отделение неотложной помощи, я стала искать форму с некрологом, которую сама заполняла. И я не смогла ее найти!

Позже я рассказала о ситуации двоюродному брату и он сказал, что тоже ощущает себя в таком же странном положении, что и я. А потом, когда мы напрямую спросили об этом дочь умершей коллеги, она сказала, что ничего не помнит про поминки, но что мы не первые люди в ее окружении, которые говорили ей, что ее мать умерла.

Она сказала, что люди не только помнят, как умерла ее мать, но помнят детали похорон и тому подобное. При этом она уверяет, что ее мать жива и что она в больнице.

Потом дочь коллеги сказала, что на самом деле умер ее отец, а не ее мама, но она также сказала, что никто из людей, которые с ней сталкивались, не помнит этого. Они спрашивают, где ее отец, как он сегодня, что он не отвечает на звонки или сообщения и т.д., А для нее ее отец мертв уже более десяти лет.

***

Дополнение к посту. Меня спрашивали в комментариях, были ли у меня какие-нибудь моменты, когда я, возможно, могла перескочить из одной вселенной в другую, и да, был один такой случай. Это было чуть больше двух лет назад.

Я принимала свои вечерние лекарства, но я устала и перепутала их. В итоге я выпила целую бутылочку глипизида – лекарства, снижающего уровень сахара в крови. Я случайно выпила такую большую дозу, что ею можно было убить лошадь. Я поняла это сразу, когда легла вздремнуть из-за крайней усталости, и мне было очень странно засыпать.

Оглядываясь назад, я думаю, что заснула там навсегда, умерла, а проснулся уже здесь (в другой вселенной).