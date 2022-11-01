Мнение: О чем же “9 рота”?

“Посмотрел сам фильм. Как ни странно – неплохо. Режут глаз разве что “эротические сцены”. Тут становится как-то неудобно слегка за авторов – как и всегда, когда откровенную порнуху тебе впаривают в качестве “романтики”. “Провал вкуса”, так сказать.

Удивляют не раз слышанные претензии к Бондарчуку-мл. – мол, “не продолжил” дело своего отца, так как “9 рота” оказалась куда больше похожа на “Цельнометаллический жилет” и “Апокалипсис сегодня”, чем на фильмы отца “Война и мир” или “Они сражались за Родину”. Претензии дурацкие: ведь папа-Бондарчук снимал об Отечественных войнах, а сын снимал о войне ЗАХВАТНИЧЕСКОЙ; естественно, что его фильм должен был походить скорее на аналогичные образцы западного киноискусства также о ЗАХВАТНИЧЕСКИХ войнах!

Но это ладно.

ПО общей мысли все очень верно. Главное, на мой взгляд, – что удалось очень осторожно, но неуклонно создать ощущение полной бессмысленности происходящего. “Летят самолеты, и танки горят…” А зачем – неведомо. И зачем нам эти пески, и что делает там вся эта боевая мощь и вымуштрованные солдаты – непонятно тоже.

Г-да патриоты привязались к тому, что, дескать, “настоящая” 9 рота не была перебита. Мол, “исказили славную летопись боевых подвигов”. НО – 15-то тыс. НАШИХ солдат были убиты? Это больше, чем одна рота? Фильм ведь снимался не по заказу Минобороны для какого-то конкретного подразделения – наверно, ПЕРВЫЙ полномасштабный фильм “о той войне незнаменитой” и должен был дать образ ВСЕЙ войны, а не какого-то одного эпизода?

Он его и дал. Весьма убедительный.

Почему б не понять фильм так, что эта самая “9 рота” – это не попытка “агитки” из истории некой реальной 9 роты, но образ ВСЕЙ Советской Армии на протяженни ВСЕЙ войны? Что это наших солдат 18-22 лет ЗАБЫЛИ там, в чужой стране, на бессмысленной войне – и вот их там и поубивали?

9 рота несколько дней отстаивала перевал, который реально оказался никому не нужен. Вся наша армия 8 лет отстаивала страну, которая была тоже ИЗНАЧАЛЬНО никому не нужна (2005).

Ну что? 17 лет назад написал эту рецензию – в 2005 году фильм Бондарчука-мл. как раз и вышел. И изменять в тексте ничего не приходится – видать, действительно все в России идет по кругу. Отказались мы по-настоящему осмысливать бессмысленную агрессию в Афганистане – закономерно получили сначала Сирию, а теперь и Украину. Эту страну ничто не учит и не лечит – но можно заметить, что после каждого невыученного урока она заметно усыхает. Ну, хоть так…