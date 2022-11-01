В технополисе “Москва” начали производить пластиковые поддоны

Новый резидент технополиса – компания “Легопласт” – уже выпустила пробную партию пластиковых палет. Они смогут заменить зарубежные аналоги, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, компания сможет производить более 400 тысяч пластиковых палет в год. Поддоны изготавливаются из полиэтилена низкого давления высокой плотности, который также выпускается в России, уточнил чиновник.

Компания инвестировала в производство более 200 миллионов рублей, отметил гендиректор технополиса Геннадий Дегтев. Он добавил, что на предприятии создадут порядка 50 рабочих мест.

Пластиковые поддоны гораздо долговечнее обычных – они прослужат более 10 лет. Изделия не подвержены атмосферным воздействиям, их можно эксплуатировать при температуре от минус 40 до плюс 60 градусов, передает портал mos.ru.

Ранее сообщалось, что в начале следующего года резидент технополиса откроет завод по производству лекарств. Предприятие расположится на площадке “Алабушево” в Зеленограде. Там планируется выпускать 80 наименований препаратов общим объемом до 3,6 миллиарда единиц.

Число новых компаний в Москве ежегодно растет. За пять лет инвестиции в экономику столицы превысили 20 триллионов рублей.