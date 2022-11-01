 

Голливудские демонессы: жгучая ненависть между Джоли и Терон достигла апогея

01.11.2022, 6:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Женская дружба и Голливуд – понятия несовместимые. В этом ключе отсутствие публичных склок уже дает надежду: кажется, что красотки поддерживают нейтралитет и им просто нет дела друг до друга. До недавнего времени многие были уверены, что Шарлиз Терон и Анджелина Джоли именно из этого лагеря. Они не были подругами, не делили роли и мужчин, но инсайдеры убеждают: женщины таят взаимную жгучую ненависть.

История многолетней вражды началась банально: из-за мужчины. Еще в 2002 году на съемках фильма “Проснувшись в Рино” Джоли с первого взгляда невзлюбила хохотушку Терон. Анджелине Джоли, страдающей от очередной депрессии, тогда показалось, что блондинка флиртует с ее мужем Билли Бобом Торнтоном. Одной этой шальной мысли стало достаточно, чтобы зародить семя ненависти.

Затем Джоли стала убеждать себя: Терон копирует ее во всем! Тоже развелась с мужем, затем точно так же усыновила ребенка из приюта, расположенного в стране третьего мира. Вишенкой на торте стало то, что даже дети этих двух голливудских демонесс вели себя, как назло, похожим образом: бунтовали и носили одежду противоположного пола. Ненависть достигла апогея.

Со временем даже роли Анджелины Джоли и Шарлин Терон стали схожи: Лара Крофт и Фуриоса, Малефисента и мачеха Белоснежки. Примечательно, что Оскар обе из них получили также за почти идентичные роли в фильмах “Прерванная жизнь” и “Монстр”.

Казалось бы, у них столько общего, что на этом фундаменте построилась бы великолепная дружба… Но, увы… Даже друзья, пытавшиеся их помирить, оказались бессильны: очная ставка провалилась. Джоли, едва завидев Терон, сбежала как черт от ладана.

Анджелина Джоли, так и не попытавшись разобраться в себе и зарыть топор войны, продолжает источать ненависть. А что же Шарлиз Терон? С милой улыбкой она отмахивается от подобных тем и плетен: она выше этого.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12.21 / «Похищены и убиты агентами государства»

26.08.21 / Для блеска, объема и не только: 4 самодельные маски для волос из натуральных компонентов

28.11.21 / Зеленский высказался об идее запретить россиянам въезд на Украину

04.02.22 / Скандалы: Как департамент внутренней политики Севастополя 13 миллионов делил

12.01.22 / Бледанс, Меладзе и другие звезды, которые растят особенных детей

11.02.21 / Сара Джессика Паркер объяснила, как пришла идея снять продолжение “Секса в большом городе” и почему там не будет Саманты

03.10.22 / “Просто с ума сходил, как я ее любил” Максим Аверин о своих чувствах к Марии Ароновой

20.10.22 / Тренд на винтажные наряды: как создавать комбинации в таком модном этой осенью стиле бохо

24.06.22 / Apple оснастит смартфоны линейки iPhone 15 двумя разъемами питания

25.06.22 / Каштан опять в тренде: 10 идей окрашивания на короткие волосы, которые стоит взять на заметку этим летом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика