Польская армия учит граждан стрелять и выживать на случай нападения России

Среди поляков растёт страх, что боевые действия на Украине могут распространиться и на их территорию. На этот случай польская армия запустила программу бесплатной однодневной военной подготовки для всех желающих, пишет немецкий телеканал ZDF. Военнослужащие показывают гражданам, как обращаться с оружием и вести себя в опасных ситуациях, учат стрелять, бросать гранаты и ориентироваться на местности.



AP

На большом экране танк проезжает по холмистой местности. Внезапно из-за стены появляются вражеские солдаты. София Адах крепче сжимает чёрную штурмовую винтовку, целится и нажимает на курок. Красные точки отмечают её попадания на экране. «Не задерживайте дыхание во время стрельбы, дышите спокойно», — говорит ей старший сержант Магдалена Поровска.

Стрельба на тренажёре является частью бесплатной однодневной военной подготовки, которую польские военные недавно начали предлагать гражданам в 17 местах, пишет немецкий телеканал ZDF. Военнослужащие показывают, как обращаться с оружием и правильно вести себя в опасных ситуациях, а также обучают граждан основам ориентирования на местности.

«Я считаю, что такие навыки нужны, они дают большее чувство безопасности», — поделилась с журналистами 40-летняя фитнес-тренер София Адах. Она — одна из сотни женщин и мужчин, приехавших в осеннюю субботу в Центр подготовки авиационных техников вооружённых сил в Деблине. Здесь, примерно в 140 км к югу от Варшавы, они проходят курс «Тренируйся вместе с армией».

Как поясняет немецкий телеканал, в Польше растут опасения относительно возможного расширения боевых действий на Украине и агрессивного наступления России. Польша, являющаяся страной — членом ЕС и НАТО, усиленно вооружается против угрозы со стороны Москвы, отмечает ZDF.

По данным телеканала, число военнослужащих в вооружённых силах Польши должно удвоиться. В стране с населением около 38 миллионов человек вооружённые силы сейчас насчитывают 110 тыс. военных плюс 30 тыс. членов добровольческих войск территориальной обороны WOT. В ближайшие годы планируется набрать 250 тыс. профессиональных солдат и 50 тыс. участников в войска территориальной обороны.

«Польские вооружённые силы должны укрепиться в численности, чтобы действительно сдерживать агрессора», — заявил недавно министр обороны Мариуш Блащак. Польша ввела добровольную базовую военную службу — призыв в армию был отменён много лет назад, отмечает немецкий телеканал.

Разумеется, однодневный тренинг также призван помочь набрать граждан в ряды вооружённых сил. Но задача состоит не только в этом. «Мы хотим создать условия для обучения как можно большего числа людей обращению с оружием, оказанию первой помощи и навыкам выживания, например, умению разводить огонь или очистить воду», — заявил Блащак.

На стрелковом тренажёре в Деблине старший сержант Поровска подбадривает участников: «Я хочу, чтобы вы подстрелили как можно больше!» Для некоторых это не так просто. «Мне пришлось сначала сломать свои барьеры, чтобы прикоснуться к оружию», — признаётся 39-летняя участница тренинга.

Водитель погрузчика Адам Краковяк, напротив, не испытывает с этим проблем. «Я боюсь, что война на Украине — это начало чего-то большего. А в вооружённом конфликте я не хочу убегать», — поясняет он. 28-летний водитель погрузчика раздумывает над тем, стать ли ему профессиональным военным или вступить в добровольческие силы территориальной обороны. Обучение должно помочь ему принять решение.

Снаружи на тренировочной площадке сержант Мариуш Старош объясняет, как пользоваться ручной гранатой. «После броска сразу же укрывайтесь, не смотрите, куда она попадёт!» — наставляет он участников программы обучения.

А в тренинге по выживанию не помешает немного скаутской романтики, продолжает ZDF. Инструктор по парашютному спорту показывает, как разжечь костёр с помощью тыльной стороны ножа, огнеупорной стали и берёзовой коры. Во время обеденного перерыва участники получают рацион питания — в комплекте с химическим нагревателем, который нужно только смешать с водой. Через десять минут блюдо готовится в алюминиевой миске.

«Конечно, нельзя за один день обучить людей быть солдатами», — говорит офицер, следящий за проведением курса. Но в случае конфликта не помешает, чтобы как можно больше граждан знали, как обращаться с оружием, считает он. Кроме того, всё это также является кампанией по улучшению имиджа армии, добавляет немецкий телеканал ZDF, цитируя слова польского военного: «Мы хотим дать людям чувство уверенности в том, что армия рядом».