 

Развожаев сообщил о сбитом российскими моряками беспилотнике над Севастополем

01.11.2022, 5:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские моряки сбили беспилотник над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Развожаев сообщил в Telegram, что БПЛА сбит в районе Любимовки. Он сопроводил это сообщение словами из гимна Севастополя («Легендарный Севастополь»): «Знает вся страна родная, / Что не дремлют корабли / И надежно охраняют / Берега родной земли».

В конце прошлой недели Украина предприняла попытку нападения на Севастополь с использованием беспилотников. Атаке подверглись корабли и инфраструктура, задействованные в реализации «зерновой сделки». Украина напала, используя коридор, по которому вывозится зерно. Россия отразила атаку и приняла решение приостановить участие в сделке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.20 / Раскрыто содержание переданной ветерану записки Путина

08.09.20 / Супруги Бекхэм переболели COVID-19

05.11.20 / Названо условие переизбрания Трампа

07.09.21 / Общество: Мордовия хочет сбежать из “кредитного концлагеря”

22.12.20 / Интервью Гордона с Ходорковским. Где и когда смотреть

03.08.21 / ЦИК зарегистрировал список кандидатов от Партии пенсионеров на выборы в Госдуму

16.09.21 / Полковник СБУ Расюк заявил, что его пытали. ГБР начало расследование

30.04.22 / Стало известно о поддержке Германии запрета на импорт урана из России

22.10.20 / Пиарщик главы Харьковской ОГА Кучера сообщил, что ему угрожают

27.05.21 / Милованов вызвал Бутусова на “интеллектуальную дуэль”. В секундантах – Сакварелидзе, Трепак и Холодницкий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика