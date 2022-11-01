Минфин США решил не распространять рамки потолка цен на нефть, которую погрузили на суда до 5 декабря

Если российскую нефть погрузили на суда до 5 декабря и выгрузят до 19 января, то на нее не будет распространяться механизм потолка цен, сообщил минфин США.

Минфин объяснил, что «ценовой предел» не распространяется на сырую нефть из России, которую «погрузили на суда до 12.01 утра 5 декабря» и выгрузят «до 00.01 19 января», передает РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что Вашингтон намерен изменить условия по введению потолка цен на нефть из РФ в сторону смягчения. По данным СМИ, американские власти не хотят запускать механизм лимита цен до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября.

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