 

Сунак решил повысить налоги из-за дыры в бюджете Британии в 57,5 млрд долларов

01.11.2022, 5:25, Новости дня
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Глава правительства Великобритании Риши Сунак собирается закрыть дыру в бюджете в 50 млрд фунтов (57,5 млрд долларов), повысив налоги, сообщают источники в британском минфине.

Сунак и глава минфина Джереми Хант договорились об этом 31 октября. В минфине сказали, что «это будет жестко». По словам источника, «всем придется вносить больший вклад в области налогов» для сохранения госуслуг. Указывается, что из-за коронавируса и массовой поддержки населения «по счетам за электричество» потребовались «заимствования сотен миллиардов», теперь дыру в бюджете нельзя закрыть только сокращением расходов, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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