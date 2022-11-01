“Ты зашибаешь деньги в телевизоре”: старуха-хамка плеснула помоями в обескураженную Кравец

Ничто не предвещало беды, когда Алена Кравец приняла приглашение прийти на премьеру балета в известный столичный театр. В струящемся платье она сама была похожа на балерину – легкая, изящная, грациозная.

Но люди не прощают красоты, успеха, богатства. Вот и в театре какая-то потасканная старушка, издали завидев Алену, начала пробираться к ней. “Дайте я с Вами сфотографируюсь!” – требовала пенсионерка. “Извините, у меня сегодня выходной, я пришла отдохнуть”, – тактично ответила Кравец. Но отказ стал спусковым крючком для безумной “поклонницы”

“Я тебя знаю, ты из телевизора не вылезаешь, зашибаешь там огромные деньги, а я, кандидат наук, не имею ничего такого!” – кричала экзальтированная мадам и брызгала слюной. Тактичная Алена не реагировала на истеричку. А та только распалялась продолжала плескать помоями. Она стала толкать Кравец и даже вцепилась ей в волосы. Скандал случился нешуточный.

Вечер был испорчен – Алена покинула театр под крики бьющейся в припадке бесноватой. Вслед певице неслись потоки незаслуженных оскорблений и брани. Но она не реагировала, полагая, что, видимо, в психлечебнице случился выходной, вот пациенты и пошли по театрам. А на больных кто ж обижается!..